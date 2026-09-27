The Paradise: నాని అన్న నన్ను భరించాల్సిందే.. తప్పదు! దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
The Paradise: ది ప్యారడైజ్ చిత్ర విజయవంతం సందర్భంగా నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల మాట్లాడిన మాటల విశేషాలు.
The Paradise: టాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన తాజా చిత్రం ద ప్యారడైజ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతమైన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది. నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రశంసల జల్లు కురుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా ములాకత్ కార్యక్రమంలో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల మాట్లాడిన మాటలు ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. సినిమా రూపకల్పన వెనుక తాను పడిన కష్టం అలాగే నటీనటులు అందించిన సహకారం గురించి ఆయన ఎంతో భావోద్వేగంతో పంచుకున్నారు.
ఈ వేదికపై శ్రీకాంత్ ఓదెల మాట్లాడుతూ సినిమా ప్రయాణం ఎంతో సవాలుతో కూడుకున్నదని తెలిపారు. దసరా సినిమా ఇచ్చిన విజయంతో మరింత బాధ్యత పెరిగిందని, ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోవడం కోసమే ఈ కథను మరింత పకడ్బందీగా తెరకెక్కించామని వెల్లడించారు. నానితో పాటు కలెక్షన్ కింగ్ డాక్టర్ మోహన్ బాబు వంటి దిగ్గజ నటులతో పనిచేయడం తన జీవితంలో మరువలేని అనుభూతి అని పేర్కొన్నారు. దర్శకుడిగా తాను అనుకున్న దృశ్యాలను తెరపైకి తీసుకురావడానికి ప్రతి నటుడు ఎంతగానో శ్రమించారని, ముఖ్యంగా ఈ చిత్రంలో ప్రతి పాత్రకు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యత ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
ఈ చిత్రంలో మోహన్ బాబు పోషించిన సికంజ మాలిక్ పాత్ర సినిమాకే ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచిందని శ్రీకాంత్ ఓదెల ప్రశంసించారు. ఆయన లాంటి సీనియర్ నటుడు తమ చిత్రంలో నటించడం సినిమా స్థాయిని మరింత పెంచిందని కొనియాడారు. కేవలం వినోదం మాత్రమే కాకుండా బలమైన భావోద్వేగాలు, సామాజిక అంశాలను మేళవించి ఈ కథను తయారు చేసినట్లు ఆయన వివరించారు. ఈ సినిమా కోసం పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్ అందించిన సపోర్ట్ వల్లే ఈ స్థాయి ఫలితం సాధ్యమైందని కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద కేవలం రెండు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 114 కోట్లు వసూలు చేయడం పట్ల ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ప్రేక్షకులు అందిస్తున్న ఈ ఆదరణ తమ టీమ్కు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తోందని, భవిష్యత్తులోనూ మరింత మంచి చిత్రాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తామని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సినిమా రంగంలో నిలదొక్కుకోవడానికి కష్టపడే తత్వమే ముఖ్యమని, ఈ విజయం తమ బాధ్యతను మరింత పెంచిందని శ్రీకాంత్ ఓదెల పేర్కొన్నారు.