Bigg Boss 10: బిగ్ బాస్ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా.. మూడు వారాల్లోనే రూ. 15 లక్షలతో మిథిలేష్ అవుట్..!
Bigg Boss 10: బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ పదిలో ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన మిథిలేష్ రూ. 15 లక్షలు తీసుకుని హౌస్ నుంచి బయటకు వెళ్లాడు.
Bigg Boss 10: బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ పదిలో ఎప్పుడూ ఊహించని సంచలన పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. తాజాగా ఎపిసోడ్లో హౌస్లోని కంటెస్టెంట్లకు బిగ్బాస్ ఒక భారీ టెంప్టింగ్ ఆఫర్ను అందించాడు. షో నిర్వాహకులు ప్రవేశపెట్టిన ఈ సరికొత్త ఆఫర్ ప్రకారం ఒక సూట్కేస్లో నగదును ఉంచగా, దానిని తీసుకుని ఎవరైనా సరే ఇంటి నుంచి నేరుగా బయటకు వెళ్లిపోవచ్చని హోస్ట్ నాగార్జున ప్రకటించారు. ఈ ఆఫర్ ప్రారంభంలో ఐదు లక్షలుగా ఉన్నప్పటికీ, తరువాత క్రమంగా పెంచిన మొత్తాన్ని ఆఫర్ చేయడంతో నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ద్వారా బిగ్బాస్ హౌస్లోకి అడుగుపెట్టిన మిథిలేష్ ఈ భారీ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ప్రారంభంలో కేవలం ఐదు లక్షల ఆఫర్ను ఎవ్రీ కంటెస్టెంట్ తిరస్కరించినప్పటికీ, ఆ మొత్తాన్ని రూ. 15 లక్షలకు పెంచినప్పుడు మిథిలేష్ ముందుకు వచ్చాడు. అయితే ఈ మొత్తాన్ని విజేత ప్రైజ్ మనీ నుంచి తగ్గిస్తామని నాగార్జున స్పష్టం చేస్తూ, హౌస్లోని మిగతా సభ్యుల అభిప్రాయాన్ని కూడా సేకరించారు. తోటి కంటెస్టెంట్లు అందరితో చర్చించిన అనంతరం మెజారిటీ సభ్యులు అంగీకరించడంతో మిథిలేష్ ఈ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉన్నాడు.
బిగ్బాస్ చరిత్రలోనే ఇలాంటి క్యాష్ టెంప్టేషన్ ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టి అతి తక్కువ కాలంలోనే ఒక కంటెస్టెంట్ బయటకు వెళ్లడం ఇదే మొదటిసారని చెప్పవచ్చు. కేవలం కొన్ని రోజులు మాత్రమే హౌస్లో గడిపిన మిథిలేష్ రూ. 15 లక్షల నగదుతో బయటకు వెళ్లడం పట్ల సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన చర్చ జరుగుతోంది.