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Home సినిమాBigg Boss 10: బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో నాగార్జున సీరియస్ క్లాస్.. ఆ కంటెస్టెంట్లకు గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చిన హోస్ట్

Bigg Boss 10: బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో నాగార్జున సీరియస్ క్లాస్.. ఆ కంటెస్టెంట్లకు గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చిన హోస్ట్

Bigg Boss 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ శనివారం నాటి ఎపిసోడ్ చాలా ఆసక్తికరంగా, ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది.

CR Reddy
Published on: 27 Sept 2026 8:32 AM IST
Bigg Boss 10
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Bigg Boss 10

Short News

Bigg Boss 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ శనివారం నాటి ఎపిసోడ్ చాలా ఆసక్తికరంగా, ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. వీకెండ్ కావడంతో హోస్ట్ నాగార్జున హౌస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి గత ఐదు రోజులుగా కంటెస్టెంట్లు చేసిన తప్పులను ఒక్కొక్కరిగా ఎత్తిచూపారు. ముఖ్యంగా శ్రిష్టి, సుధీర్ మధ్య జరిగిన వివాదంపై నాగార్జున సీరియస్‌గా స్పందించారు. గతాన్ని తలచుకుని ప్రస్తుత బంధాలను పాడు చేసుకోవద్దని శ్రిష్టికి సూచించగా, మాట్లాడేటప్పుడు జెండర్ లేదా ఇతర విషయాలను ప్రస్తావించవద్దని సుధీర్‌కు హితవు పలికారు. హౌస్‌లో అందరూ సమానమేనని, ఆటను ఆటలాగే ఆడాలని కంటెస్టెంట్లకు స్పష్టమైన వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

కంటెస్టెంట్ల తప్పులను ఎత్తిచూపిన నాగ్

ఇక హౌస్‌లో మిగిలిన కంటెస్టెంట్ల తీరుపై కూడా నాగార్జున గట్టిగానే మాట్లాడారు. నరేష్‌ను ఉద్దేశించి దేబ్జానీ చేసిన కామెంట్లపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ, ఎదుటివారిని బాధించేలా మాట్లాడవద్దని హెచ్చరించారు. నరేష్ మంచి మనసును, అతడి వ్యక్తిత్వాన్ని మెచ్చుకుంటూ నాగ్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. అలాగే ముఖేష్, రోహిత్, రామ్‌ప్రసాద్‌ల గేమ్‌తీరును విశ్లేషిస్తూ సంచాలకుల నిర్ణయాలను గౌరవించాలని సూచించారు. వర్షిణి, అమన్ మధ్య జరిగిన టాస్క్‌లో ఎవరి తప్పు లేనప్పటికీ, ఆ తర్వాత జరిగిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు సరికాదని హితవు పలికారు. షాలినీ చేస్తున్న బ్యాక్ బిచ్చింగ్ గురించి కూడా నాగ్ సున్నితంగా మొట్టికాయలు వేశారు.

సిగ్మా సినిమా టీమ్ సందడి

ఈ శనివారం ఎపిసోడ్‌లో టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో సందీప్ కిషన్, సంజయ్ తమ తాజా సినిమా సిగ్మా ప్రమోషన్స్ కోసం బిగ్ బాస్ స్టేజీ పైకి వచ్చారు. హౌస్‌లోని కంటెస్టెంట్లతో సరదాగా ముచ్చటించడంతో పాటు సినిమా ట్రైలర్‌ను లాంచ్ చేసి ప్రేక్షకులను అలరించారు. త్రిగుణ్, సందీప్ కిషన్ మధ్య జరిగిన సరదా సంభాషణలు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ సెగ్మెంట్ హౌస్‌లోని వాతావరణాన్ని కాస్త కుదుటపరిచింది.

రూ.15 లక్షలతో బయటకు వెళ్లిన మిథిలేష్

బిగ్ బాస్ చరిత్రలో ఎడతెగని ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తూ మూడో వారంలోనే బ్రీఫ్ కేస్ మనీ టాస్క్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. మొదట రూ.5 లక్షలతో ప్రారంభమైన ఈ ఆఫర్‌కు ఎవరు ముందుకు రాకపోవడంతో, దానిని రూ.10 లక్షలకు, ఆ తర్వాత ఏకంగా రూ.15 లక్షలకు పెంచారు. వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీగా వచ్చిన మిథిలేష్ ఈ భారీ ఆఫర్‌ను స్వీకరించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. హౌస్ మేట్స్ అందరూ నచ్చజెప్పినప్పటికీ మిథిలేష్ తన నిర్ణయంపైనే నిలబడటంతో, మెజారిటీ సభ్యులు ఓటు వేసి అతడిని సాగనంపారు. ఆదివారం నాటి ఎపిసోడ్‌లో మిథిలేష్ స్టేజ్ మీదకు రానుండటంతో ఈ వారం ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తిగా మారిపోయింది.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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