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ప్రైవేట్ వేడుకలో గౌరీ స్ప్రాట్‌ను వివాహం చేసుకున్న అమీర్ ఖాన్

Aamir Khan: బాలీవుడ్ అగ్రనటుడు, మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అమీర్ ఖాన్ తన దీర్ఘకాలిక భాగస్వామి గౌరీ స్ప్రాట్‌తో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు.

Srinivas Rao
Published on: 5 July 2026 6:49 PM IST
Aamir Khan
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ప్రైవేట్ వేడుకలో గౌరీ స్ప్రాట్‌ను వివాహం చేసుకున్న అమీర్ ఖాన్

Aamir Khan: బాలీవుడ్ అగ్రనటుడు, మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అమీర్ ఖాన్ తన దీర్ఘకాలిక భాగస్వామి గౌరీ స్ప్రాట్‌తో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ముంబైలోని తన నివాసంలో అత్యంత సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ఈ ప్రైవేట్ వేడుక జరిగింది. అమీర్ ఖాన్ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇది ఒక కీలక మలుపు కావడంతో, ఈ వార్త ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో మరియు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో వివాహం

అమీర్ ఖాన్ మూడవ వివాహం ఎంతో నిరాడంబరంగా జరిగింది. దీనికి బయటి ప్రపంచానికి తెలియకుండా, కేవలం కుటుంబ సభ్యులు , అత్యంత సన్నిహిత మిత్రులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. గతంలో రీనా దత్తా, కిరణ్ రావులతో విడిపోయిన అమీర్ ఖాన్, ఇప్పుడు గౌరీ స్ప్రాట్‌తో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ వేడుకలో అమీర్ పిల్లలు జునైద్, ఐరా మరియు ఆజాద్ కూడా పాల్గొన్నట్లు సమాచారం.

సోషల్ మీడియాలో మొదలైన చర్చ

ఈ వివాహం జరిగిన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అమీర్ ఖాన్ వయస్సు 61 ఏళ్లు కావడంతో, ఈ వయస్సులో వివాహం చేసుకోవడంపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. మరికొందరు అమీర్ కుమారుడు జునైద్ ఖాన్‌కు 31 ఏళ్లు వచ్చినా ఇంకా పెళ్లి కాలేదని, ఈ క్రమంలో తండ్రి నిర్ణయంపై సోషల్ మీడియాలో జోరుగా చర్చలు సాగుతున్నాయి.

వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ … విమర్శలు

అమీర్ ఖాన్ వివాహంపై నెటిజన్లు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు. అమీర్ ఖాన్ ఒక సెలబ్రిటీ అయినప్పటికీ, ఆయనకు తన జీవితాన్ని తనకు నచ్చినట్లు గడిపే పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉందని ఒక వర్గం అంటుంటే, మరికొందరు వయస్సు , కుటుంబ బాధ్యతల గురించి విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా, ఏ సెలబ్రిటీ వివాహం జరిగినా ఇటువంటి చర్చలు జరగడం సహజమేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం ఈ వార్త బాలీవుడ్ సర్కిల్స్‌లో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ కొత్త జంటకు పలువురు సినీ ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. నిరాడంబరంగా తన వివాహాన్ని ముగించుకుని, వ్యక్తిగత గోప్యతకు అమీర్ ఖాన్ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఆయన పద్ధతికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అమీర్ ఖాన్, ఇప్పుడు తన వ్యక్తిగత నిర్ణయంతో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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