గౌరీ స్ప్రట్తో కొత్త జీవితం: ఆమిర్ ఖాన్ లగ్జరీ ఇల్లు ఎలా ఉండబోతోంది?
Aamir Khan: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమిర్ ఖాన్ ఇటీవల తన చిరకాల భాగస్వామి గౌరీ స్ప్రట్ను వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.
Aamir Khan: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమిర్ ఖాన్ ఇటీవల తన చిరకాల భాగస్వామి గౌరీ స్ప్రట్ను వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. పెళ్లైన కొన్ని రోజులకే ఆయన తన కొత్త ఇంటికి సంబంధించిన ప్రణాళికలతో వార్తల్లో నిలిచారు. ముంబైలోని ఖార్ ప్రాంతంలో నిర్మితమవుతున్న భారీ లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్లలో, తన కుటుంబం మొత్తం కలిసి ఉండేలా ఆయన ఒక విలాసవంతమైన ‘స్కై విల్లా’ను సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు.
ఒకే ప్రాంగణంలో కుటుంబమంతా
ప్రస్తుతం ఆమిర్ ఖాన్, గౌరీ స్ప్రట్ దంపతులు బాంద్రాలోని పాలి హిల్ ప్రాంతంలో అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు. అయితే, వీరి శాశ్వత నివాసం ఖార్లోని యూనియన్ పార్క్ వద్ద నిర్మితమవుతున్న ‘మరీనా అపార్ట్మెంట్స్’ ప్రాజెక్టులో ఉండబోతోంది. 2030 నాటికి సిద్ధం కానున్న ఈ భవనంలో, ఆమిర్ ఖాన్ అత్యున్నత మూడు అంతస్తులను కలిపి ఒక భారీ ‘స్కై విల్లా’గా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇక్కడ ఆయన గౌరీ స్ప్రట్ మరియు ఆమె కుమారుడు క్విన్తో కలిసి నివసించనున్నారు.
ఈ విల్లాలో ఒక పూర్తి అంతస్తును కేవలం కుటుంబ వేడుకలు, సన్నిహిత మిత్రులు మరియు సినీ, వ్యాపార రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులతో పార్టీలు జరుపుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా కేటాయించనున్నట్లు సమాచారం. ఆమిర్ ఖాన్ ప్రణాళికలు కేవలం తన వరకే పరిమితం కాలేదు. తన కుటుంబ సభ్యులందరూ ఒకే చోట ఉండాలని ఆయన భావిస్తున్నారు.
కుటుంబ సభ్యుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
ఈ భారీ ప్రాజెక్టులో ఆమిర్ తన కుమారుడు జునైద్ ఖాన్కు ఒక పూర్తి అంతస్తును కేటాయించనున్నారని తెలుస్తోంది. అలాగే, మాజీ భార్య కిరణ్ రావు మరియు కుమారుడు ఆజాద్ కోసం ప్రత్యేక అపార్ట్మెంట్లను సిద్ధం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఆమిర్ తల్లి జినత్ హుస్సేన్, సోదరీమణులు నిఖత్ ఖాన్ మరియు ఫర్హత్ దత్తా కోసం కూడా అదే ప్రాంగణంలో నివాసాలను ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
తన కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఇళ్లు కేటాయించేందుకు ఆమిర్ ఖాన్ ఇప్పటికే దాదాపు 100 కోట్ల రూపాయలకు పైగా అడ్వాన్స్గా చెల్లించారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రణాళికలపై ఆమిర్ ఖాన్ నుండి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. ప్రస్తుతం ఆమిర్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అద్దె ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు. గౌరీ స్ప్రట్ రాకతో తన కుటుంబం మరింత విస్తరించిన నేపథ్యంలో, అందరూ ఒకే చోట కలిసి ఉండాలనే ఆమిర్ ఆకాంక్షకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక వేదిక కానుంది.