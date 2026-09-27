Asifabad: ఆసిఫాబాద్ కలెక్టరేట్లో ఘనంగా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ జయంతి!
Asifabad: కొమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కలెక్టరేట్లో ఘనంగా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ జయంతి వేడుకలు. చిత్రపటానికి నివాళులర్పించిన జిల్లా కలెక్టర్ హరిత.
Asifabad: కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ జయంతి సందర్భంగా కొమురం భీమ్ జిల్లా ఆసిఫాబాద్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఘనంగా నివాళులర్పించారు. తెలంగాణ కోసం జీవితాంతం పోరాడిన ఉద్యమ నాయకుడిగా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ సేవలను ఈ సందర్భంగా అధికారులు స్మరించుకున్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ హరిత ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.