గోళ్ల ఆకారం మారుతోందా? అయితే మీకు ఈ ప్రమాదకరమైన జబ్బులు ఉన్నట్టే.!
మన శరీరంలో ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య తలెత్తినప్పుడు కొన్ని బాహ్య సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా, మన చేతి గోళ్ల ఆకారంలో వచ్చే మార్పులు మన అంతర్గత ఆరోగ్య పరిస్థితిని సూచిస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
What Your Nail shape: మన చేతి వేళ్లకు ఉండే గోళ్లు కేవలం అందం కోసం మాత్రమే కావు, అవి మన శరీర ఆరోగ్యానికి ఒక నిదర్శనం. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మన అంతర్గత అవయవాల పనితీరు, శరీరంలో ఉండే పోషకాల స్థాయిలను మన గోళ్లు స్పష్టంగా సూచిస్తాయి. గోళ్ల రంగులో గానీ, వాటి ఎదుగుదలలో గానీ అకస్మాత్తుగా ఏదైనా మార్పు కనిపిస్తే, లోపల ఏదో ఆరోగ్య సమస్య మొదలైందని అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే ప్రతీ ఒక్కరూ తమ దైనందిన జీవితంలో గోళ్ల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టడం ఎంతో అవసరం.
చాలామందిలో గోళ్లు మధ్యలోకి ఒత్తిడికి గురై, చెంచా లేదా స్పూన్ ఆకారంలోకి వంగిపోవడం మనం గమనించవచ్చు. ఇలా చెంచా ఆకారపు గోళ్లు కనిపించడం మీ శరీరంలో ఐరన్ లోపం విపరీతంగా ఉందని చెప్పడానికి ఒక స్పష్టమైన సంకేతం. శరీరంలో ఐరన్ తగ్గినప్పుడు రక్తం తగినంత ఆక్సిజన్ను కణాలకు చేరవేయలేదు, దీనివల్ల రక్తహీనత లేదా ఎనీమియా సమస్య తలెత్తుతుంది. మీ గోళ్లలో ఇలాంటి స్పూన్ ఆకారం కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి ఐరన్ పరీక్షలు చేయించుకోవడం శరీరానికి ఎంతో సురక్షితం.
కొందరిలో గోళ్లు పంజా ఆకారంలోకి, నత్తగుల్ల మాదిరిగా లేదా కొక్కెం ఆకారంలోకి క్రమంగా మారిపోతుంటాయి. ఇలాంటి వింత ఆకారాలు కేవలం వయసు పైబడటం వల్ల వచ్చేవి కావు. ఇవి మన శరీరంలో దీర్ఘకాలంగా ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్లు, లోపలి భాగాలలో తగిలిన గాయాలు లేదా సోరియాసిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక చర్మ వ్యాధుల ప్రభావం వల్ల సంభవిస్తాయి. గోళ్లలో వచ్చే ఇలాంటి పెను మార్పులను ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా, వెంటనే చర్మవ్యాధి నిపుణులను కలిసి లోపలి సమస్యను గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం.
మీ గోళ్ల రంగు సాధారణ గులాబీ రంగు నుండి హఠాత్తుగా తెల్లగా, పసుపుగా లేదా నల్లటి గీతలతో మారినా, అలాగే గోళ్ల చుట్టూ ఉండే చర్మం వద్ద తీవ్రమైన నొప్పిగా అనిపించినా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ లక్షణాలు శరీరంలో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు లేదా కాలేయం, మూత్రపిండాల సమస్యలను కూడా సూచించవచ్చు. ఇంట్లోనే సొంత వైద్యాలు చేసుకుంటూ కాలాన్ని వృథా చేయడం కంటే, నిపుణులైన డాక్టర్ల వద్దకు వెళ్లి వ్యాధిని ముందే నిర్ధారించుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో వచ్చే పెద్ద పెద్ద ఆరోగ్య ముప్పుల నుండి సులభంగా తప్పించుకోవచ్చు.
ఆరోగ్యకరమైన గోళ్ల కోసం మనం రోజువారీ తీసుకునే ఆహారంలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఆకుకూరలు, పప్పుధాన్యాలు, గుడ్లు వంటి పోషకాలు ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఐరన్ లోపం రాకుండా ఉంటుంది. మన శరీరం ఇచ్చే చిన్నపాటి బాహ్య సంకేతాలను కూడా జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ, సకాలంలో స్పందిస్తే ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యనైనా సులభంగా జయించవచ్చు. మీ చేతి గోళ్లను ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకుంటూ, మీ అంతర్గత ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం ద్వారా హ్యాపీగా, హెల్తీగా జీవించవచ్చు.