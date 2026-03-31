Lifestyle: ఈ 8 తప్పులు చేస్తున్నారా.? త్వరగా ముసలివాళ్లు కావడం ఖాయం
Lifestyle: మన రోజువారీ జీవితంలో ఉన్న కొన్ని అలవాట్లు తెలియకుండానే శరీరాన్ని వేగంగా వృద్ధాప్యం వైపు నెట్టేస్తున్నాయి. వృద్ధాప్యం అంటే కేవలం ముడతలు లేదా తెల్ల జుట్టు మాత్రమే కాదు. శరీరంలోని కణాల స్థాయిలో కూడా మార్పులు జరుగుతాయి. కొన్ని అలవాట్లు ఈ ప్రక్రియను మరింత వేగంగా చేస్తాయి. ఇంతకీ ఆ అలవాట్లు ఏంటంటే.?
ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం ప్రమాదకరం
ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం ఆరోగ్యానికి పెద్ద ప్రమాదంగా మారుతోంది. అమెరికా నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్లో ప్రచురితమైన 13 పరిశోధనల ఆధారంగా చేసిన ఒక విశ్లేషణలో 10 లక్షల మందిపై అధ్యయనం చేశారు. రోజుకు 8 గంటలకు పైగా కూర్చుని వ్యాయామం చేయని వారిలో మరణ ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిసింది. ఇది కొన్నిసార్లు ఊబకాయం లేదా ధూమపానం వల్ల వచ్చే ప్రమాదానికి సమానంగా ఉండొచ్చు. ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం వల్ల మెటబాలిజం మందగిస్తుంది. అలాగే శరీరంలోని DNAలో ఉన్న టెలోమియర్లు త్వరగా చిన్నవవుతాయి. ఇది వృద్ధాప్యాన్ని వేగంగా పెంచుతుంది.
నిద్రలేమి శరీరంపై ప్రభావం
సరిపడా నిద్ర లేకపోవడం మరో ముఖ్య కారణం. కొందరు రోజుకు 5 గంటల నిద్ర సరిపోతుందని భావిస్తారు. కానీ ఇది శరీరానికి మంచిది కాదు. నేషనల్ హార్ట్, లంగ్స్ అండ్ బ్లడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రకారం ప్రతి వయస్సుకు అవసరమైన నిద్ర సమయం వేర్వేరు ఉంటుంది. నిద్ర సమయంలో శరీరం తనను తాను రిపేర్ చేసుకుంటుంది. హార్మోన్లు సమతుల్యం అవుతాయి, శక్తి తిరిగి వస్తుంది. నిద్రలేమి కొనసాగితే చర్మం, రోగనిరోధక శక్తి, జ్ఞాపకశక్తిపై ప్రభావం పడుతుంది.
ఒత్తిడి వల్ల వేగంగా వృద్ధాప్యం
ఎప్పుడూ ఒత్తిడిలో ఉండడం కూడా శరీరానికి హానికరం. దీర్ఘకాలం ఒత్తిడి ఉంటే శరీరంలో కార్టిసోల్ అనే హార్మోన్ స్థాయి పెరుగుతుంది. ఇది చర్మాన్ని దెబ్బతీసి త్వరగా ముడతలు రావడానికి కారణమవుతుంది. అంతేకాదు గుండె ఆరోగ్యం, జీర్ణక్రియ, మానసిక ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది.
ఎక్కువ స్క్రీన్ టైమ్, తక్కువ నీరు
మొబైల్, ల్యాప్టాప్లను ఎక్కువసేపు ఉపయోగించడం వల్ల స్లీప్ సైకిల్ దెబ్బతింటుంది. స్క్రీన్ నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్ చర్మంపై కూడా ప్రభావం చూపవచ్చు. రాత్రి ఎక్కువ సమయం స్క్రీన్ చూడడం వృద్ధాప్యాన్ని వేగంగా పెంచుతుంది. మరో ముఖ్య సమస్య నీరు తక్కువగా తాగడం. డీహైడ్రేషన్ వల్ల చర్మం పొడిగా కనిపిస్తుంది. అలాగే శరీరంలోని అనేక ముఖ్య ప్రక్రియలు మందగిస్తాయి. సరిపడా నీరు తాగడం శరీరాన్ని శుభ్రపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
చక్కెర, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, వ్యాయామం చేయకపోవడం
అధికంగా చక్కెర, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం కూడా వృద్ధాప్యాన్ని వేగంగా పెంచుతుంది. ఎక్కువ చక్కెర వల్ల శరీరంలో గ్లైకేషన్ ప్రక్రియ పెరుగుతుంది. దీని వల్ల చర్మం లోని లవచికత తగ్గి ముడతలు త్వరగా వస్తాయి. అలాగే వయస్సు పెరిగేకొద్దీ మసిల్స్ తగ్గుతాయి. స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ చేయకపోతే ఈ ప్రక్రియ మరింత వేగంగా జరుగుతుంది. మరో ముఖ్య విషయం సామాజిక సంబంధాలు. ఒంటరిగా ఉండడం లేదా ఇతరులతో సంబంధాలు తగ్గిపోవడం కూడా ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని పరిశోధనల ప్రకారం ఒంటరితనం ముందుగానే మరణ ప్రమాదాన్ని పెంచే అవకాశం ఉంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు వైద్యుల సూచనలకు ప్రత్యామ్నాయం కాదని గుర్తించాలి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించినంత వరకు వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే మంచిది.