Home లైఫ్ స్టైల్Neha Dhupia: వివాహం, మాతృత్వంపై నటి నేహా ధూపియా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Neha Dhupia: వివాహం, మాతృత్వంపై నటి నేహా ధూపియా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Neha Dhupia: భర్త అంగద్ బేడీతో ఉన్న బంధం, పిల్లల పెంపకం మరియు కెరీర్ బ్యాలెన్స్ చేయడంపై నటి నేహా ధూపియా పంచుకున్న ఆసక్తికర విశేషాలు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 19 July 2026 5:48 AM IST
Neha Dhupia
X

Neha Dhupia: వివాహం, మాతృత్వంపై నటి నేహా ధూపియా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Neha Dhupia: ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి నేహా ధూపియా తన వృత్తిపరమైన కెరీర్, వివాహ జీవితం మరియు మాతృత్వ బాధ్యతల మధ్య సమతుల్యతను (Work-life balance) ఎలా పాటిస్తున్నారో వివరిస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తోటి నటి సోహా అలీ ఖాన్ నిర్వహిస్తున్న ఒక ప్రత్యేక పాడ్‌కాస్ట్‌లో పాల్గొన్న నేహా.. పెళ్లి, పిల్లల తర్వాత మహిళలపై ఉండే సామాజిక అంచనాలు మరియు తన భర్త, నటుడు అంగద్ బేడీతో ఉన్న అనుబంధం గురించి ముచ్చటించారు.

అలసిపోయిన స్త్రీ ఉంటారు!

తమ కుమార్తె మెహర్ పుట్టిన తర్వాత భర్త అంగద్ తన పనిపై దృష్టి పెట్టగా, పిల్లల బాధ్యతను ఎక్కువగా తనే తీసుకోవాల్సి వచ్చిందా అనే ప్రశ్నకు నేహా ఎంతో నిజాయితీగా సమాధానమిచ్చారు. ఒక ప్రసిద్ధ సామెతను భిన్నంగా ప్రస్తావిస్తూ.. "ప్రతి విజయవంతమైన పురుషుడి వెనుక ఒక స్త్రీ ఉంటుంది అంటారు. కానీ నిజానికి అక్కడ ఒక అలసిపోయిన స్త్రీ, పూర్తిగా నీరసించిపోయిన స్త్రీ ఉంటారు" అని వ్యాఖ్యానించారు.

అండగా నిలిచే భాగస్వామి ముఖ్యం

అదే సమయంలో శ్రామిక మహిళలకు భర్త మద్దతు ఎంత అవసరమో కూడా నేహా నొక్కి చెప్పారు. "ప్రతి ఉద్యోగం చేసే స్త్రీ వెనుక సాధారణంగా అండగా నిలిచే ఒక పురుషుడు ఉంటాడని నేను భావిస్తాను. ఆ వ్యక్తే మీ భాగస్వామి లేదా మీ భర్త. ఒకవేళ అలా భాగస్వామ్యం లేకపోతే అక్కడ సమస్య ఉన్నట్టే, ఎందుకంటే ఆ బాధ్యతలను ఒంటరిగా మోయడం చాలా కష్టం" అని స్పష్టం చేశారు.

ఇంట్లో తమ మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ గురించి చెబుతూ.. "నేను నా వంతు సహకారం అందిస్తాను, అతను కూడా అందిస్తాడు. అతను ఇప్పటికీ తనను తాను 'ఇంటి యజమాని' (Man of the house) గానే భావిస్తాడు. కాబట్టి అతని వైపు నుండి ఎంతో ఉదారత కనిపిస్తుంది. అతను ఎప్పుడూ 'నా' గురించి కాకుండా 'మన' గురించే ఆలోచిస్తాడు" అని భర్తను అభినందించారు.

మల్టీటాస్కింగ్ మరియు ప్లానింగ్

స్త్రీలకు సహజంగానే ఇతరులను సంరక్షించే గుణం మరియు ఒకే సమయంలో అనేక పనులు చేసే సామర్థ్యం (Multitasking) ఉంటాయని నేహా అభిప్రాయపడ్డారు. తన దినచర్య గురించి చెబుతూ.. "ప్రతి ఉదయం ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా ప్రశాంతంగా టీ తాగుతూ గడిపే ఒక గంట సమయం నాకు చాలా ఇష్టం. అది సాధ్యం కావాలంటే, అంతకు ముందు రాత్రే ఇంటి పనులన్నింటినీ ప్లాన్ చేసుకుని, ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసుకుంటాను" అని తన టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్ రహస్యాన్ని పంచుకున్నారు.

వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన వివరాలు:

నేహా ధూపియా మే 2018లో ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో నటుడు అంగద్ బేడీని వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ జంటకు కుమార్తె మెహర్, కుమారుడు గురిక్ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కలిసి సోషల్ మీడియాలో ప్రముఖ సెలబ్రిటీ జంటలతో సాగే ఒక సరదా టాక్ షో సిరీస్‌ను నిర్వహిస్తున్నారు.

Neha DhupiaBollywood
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X