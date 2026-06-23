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రాత్రి పూట ఈ రొట్టెలు తిని చూడండి.. శరీరంలో జరిగే మార్పులు చూస్తే అవాక్కే..!

Jowar Roti Benefits: ఈ రోజుల్లో బరువు తగ్గాలన్నా, నిత్యం ఉత్సాహంగా ఉండాలన్నా సిరిధాన్యాల వైపు మొగ్గు చూపడం ఎంతో అవసరం.

Venkat
Published on: 23 Jun 2026 1:17 PM IST
Jowar Roti Benefits
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రాత్రి పూట ఈ రొట్టెలు తిని చూడండి.. శరీరంలో జరిగే మార్పులు చూస్తే అవాక్కే..!

Jowar Roti Benefits: మారుతున్న ఆధునిక జీవనశైలి, గంటల తరబడి కూర్చుని పనిచేసే ఉద్యోగాలు మన ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాత్రి వేళల్లో తీసుకునే ఆహారంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా డిన్నర్‌లో అన్నానికి బదులు జొన్న రొట్టెలను భాగం చేసుకోవడం ద్వారా ఊహించని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మ్యాజిక్‌లా మారుతాయని వైద్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

పోషకాల గని.. మన జొన్నలు!

ఈ రోజుల్లో బరువు తగ్గాలన్నా, నిత్యం ఉత్సాహంగా ఉండాలన్నా సిరిధాన్యాల వైపు మొగ్గు చూపడం ఎంతో అవసరం. సాధారణంగా మనం వాడే గోధుమ రొట్టెల కంటే జొన్నలతో చేసే రొట్టెలు శరీరానికి అమితమైన శక్తిని ఇస్తాయి. ఎందుకంటే జొన్నల్లో శరీరానికి కావలసిన డైటరీ ఫైబర్ (పీచుపదార్థం), ప్రోటీన్లు, ఐరన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి అవశ్యక ఖనిజాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. వీటన్నింటికీ మించి ఇది గ్లూటెన్-ఫ్రీ ధాన్యం కావడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి సంజీవని..

చాలామంది రాత్రి వేళల్లో భారీగా అన్నం తినేసి వెంటనే నిద్రపోతుంటారు. దీనివల్ల శరీరంలో క్యాలరీలు పెరిగిపోయి బరువు పెరుగుతారు. అదే రాత్రి పూట జొన్న రొట్టె తింటే, అందులో ఉండే అధిక ఫైబర్ వల్ల ఆహారం చాలా నెమ్మదిగా జీర్ణమవుతుంది. ఇది మీకు కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, అర్ధరాత్రి పూట వచ్చే అనవసరపు ఆకలిని, క్రేవింగ్స్‌ను అరికడుతుంది. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తూ, రాత్రి డిన్నర్‌లో జొన్న రొట్టెలను భాగం చేసుకుంటే సులభంగా బరువు తగ్గవచ్చు.

మధుమేహానికి అద్భుతమైన ఔషధం..

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడంలో జొన్నలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. జొన్నల్లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల మనం తిన్న ఆహారం నుంచి గ్లూకోజ్ అనేది ఒకేసారి కాకుండా చాలా నెమ్మదిగా రక్తంలోకి విడుదలవుతుంది. ఫలితంగా షుగర్ లెవెల్స్ అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా స్థిరంగా ఉంటాయి. మధుమేహంతో బాధపడేవారికి ఇది నిజంగా ఒక వరమనే చెప్పాలి.

గుండెకు రక్షణ.. జీర్ణక్రియకు మేలు..

జొన్నల్లో ఉండే పొటాషియం, మెగ్నీషియం రక్తపోటును అదుపులో ఉంచి, రక్తప్రసరణ సజావుగా సాగేలా దోహదపడతాయి. ఇది గుండె జబ్బుల ముప్పును గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. అలాగే, ఇందులోని పీచుపదార్థం మలబద్ధకం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను దూరం చేసి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.

ఇలా తింటే మరింత ఆరోగ్యం..!

జొన్న రొట్టెలను కేవలం ఉత్తగా కాకుండా వాటితో పాటు ఆకుకూరలు, కూరగాయల కూరలు, పప్పు లేదా పెరుగు వంటి పోషకాహారంతో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి సమతుల్యమైన పోషణ అందుతుంది. రాత్రి వేళల్లో హెవీగా అన్నం తినే అలవాటు ఉన్నవారు తక్షణమే ఆ అలవాటును మార్చుకుని జొన్న రొట్టె వైపు అడుగులు వేయడం ఆరోగ్యకరమైన భవిష్యత్తుకు నాంది.

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు పెద్దలు. కేవలం నోటి రుచి కోసం కాకుండా, మన శరీరానికి ఏది మంచిదో గ్రహించి ఆహారపు అలవాట్లను మార్చుకోవాలి. రాత్రి పూట అన్నాన్ని పక్కన పెట్టి, జొన్న రొట్టెను మీ డైట్‌లో చేర్చుకోవడం ద్వారా మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరే కాపాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడే మీ జీవనశైలిని మార్చుకోండి, సంపూర్ణ ఆరోగ్య వంతులుగా జీవించండి.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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