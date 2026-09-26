Stress: ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా.? మీరు మానసిక ఒత్తిడితో బాధపడుతున్నట్లే
Stress: ఒకప్పుడు శారీరకశ్రమ ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం శారీరక శ్రమ తగ్గింది. మానసికంగా ఒత్తిడి పెరుగుతోంది.
Stress: ఒకప్పుడు శారీరకశ్రమ ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం శారీరక శ్రమ తగ్గింది. మానసికంగా ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. మారిన జీవన విధానం, పనితీరు కారణంగా మానసిక ఒత్తిడి సర్వసాధారణంగా మారింది. అయితే మీరు ఒత్తిడితో బాధపడుతున్న విషయాన్ని కొన్ని లక్షణాల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మానసిక ఒత్తిడి అంటే ఏంటి?
రోజువారీ జీవితంలో పని, కుటుంబం, ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఆరోగ్యం వంటి ఎన్నో విషయాలు మనపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంటాయి. కొంతకాలం ఉండే ఒత్తిడి సాధారణమే. అయితే అది తరచూ కొనసాగుతూ మన రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేయడం మొదలైతే దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు మన శరీరం, ఆలోచనలు, ప్రవర్తనలో మార్పులు కనిపించవచ్చు. వీటిని ముందుగానే గుర్తిస్తే సమస్యను అదుపులోకి తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు.
శరీరంలో కనిపించే సంకేతాలు
ఒత్తిడి ఎక్కువైనప్పుడు శరీరం కూడా దానికి స్పందిస్తుంది. ముఖ్యంగా మెడ, భుజాలు, వీపు ప్రాంతాల్లో కండరాలు బిగుసుకున్నట్లు అనిపించవచ్చు. తరచూ తలనొప్పి రావడం, నిద్ర సరిగా పట్టకపోవడం లేదా మధ్యలో మెలకువ రావడం కూడా ఒత్తిడితో సంబంధం కలిగి ఉండొచ్చు. కొందరిలో చేతులు వణకడం, గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, అలసట వంటి సమస్యలు కనిపించవచ్చు. ఆకలి తగ్గడం లేదా ఎక్కువగా తినడం వల్ల బరువులో మార్పులు రావచ్చు. లైంగిక ఆసక్తి తగ్గడం కూడా కొందరిలో కనిపించే మరో మార్పు.
ప్రవర్తన, భావాల్లో మార్పులు
మానసిక ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు పనులపై ఆసక్తి తగ్గడం, ఏ పని మొదలుపెట్టినా పూర్తి చేయడం కష్టంగా అనిపించడం, బద్ధకంగా ఉండటం వంటి మార్పులు రావచ్చు. ఆహారం తీసుకునే విధానం మారవచ్చు. కొందరు ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో పొగతాగడం లేదా మద్యం తీసుకోవడం మొదలుపెట్టవచ్చు. ఇప్పటికే అలాంటి అలవాట్లు ఉంటే వాటి పరిమాణం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. పళ్లు బిగించి కొరకడం, ఒకే సమస్య గురించి పదేపదే మాట్లాడటం, కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితులకు దూరంగా ఉండటం కూడా గమనించాల్సిన సంకేతాలే. భావోద్వేగాల పరంగా కారణం లేకుండానే ఏడుపు రావడం, చిన్న విషయాలకే కోపం రావడం, దిగులుగా ఉండటం, ఆందోళన చెందడం, ధైర్యం తగ్గినట్లు అనిపించడం వంటివి కనిపించవచ్చు. అలాగే ఏకాగ్రత తగ్గడం, విషయాలు గుర్తుకు రావడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టడం, నిర్ణయం తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడటం కూడా సంభవించవచ్చు.
ఎక్కువకాలం కొనసాగితే జాగ్రత్త
ఒత్తిడి కొద్దికాలం ఉండటం సాధారణమే. కానీ అది వారాలు, నెలల తరబడి కొనసాగుతూ నిద్ర, పని, కుటుంబ సంబంధాలు లేదా రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంటే దానిపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి ఆందోళన, కుంగుబాటు వంటి మానసిక సమస్యలతో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చు. ఒత్తిడి శరీరంపైనా ప్రభావం చూపుతుంది. రక్తపోటు, గుండె ఆరోగ్యం వంటి అంశాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉన్నవారిలో పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా మారవచ్చు. అందుకే ఒత్తిడి లక్షణాలు తరచూ కనిపిస్తే వాటిని పట్టించుకోకుండా వదిలేయకుండా వైద్య నిపుణుడిని సంప్రదించడం మంచిది. తగిన నిద్ర, క్రమమైన శారీరక శ్రమ, సమయానికి ఆహారం తీసుకోవడం, కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడటం వంటి సాధారణ మార్పులు కూడా ఒత్తిడిని నిర్వహించడంలో సహాయపడతాయి.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే ఉత్తమం.