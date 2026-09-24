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Kurnool: కృష్ణాపురంలో ఓ ఇంట్లో భారీ పేలుడు!

Kurnool: కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు మండలం కృష్ణాపురంలో ఓ ఇంట్లో భారీ పేలుడు భార్యాభర్తలకు తీవ్ర గాయాలు, ఇంటి గోడలు ధ్వంసం, గ్యాస్ సిలిండర్ లీకేజీ కారణంగా అనుమానం.

C. Ganesh, Kodumuru
Published on: 24 Sept 2026 7:01 PM IST
Kurnool
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Kurnool: కృష్ణాపురంలో ఓ ఇంట్లో భారీ పేలుడు!

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కర్నూలు: కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు మండలం కృష్ణాపురం గ్రామంలో ఓ ఇంట్లో అకస్మాత్తుగా పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనతో స్థానికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళన గురిఅయ్యారు. ఇంట్లో ఉన్న భార్యాభర్తలు రాముడు, అయ్యేశ్వరికి గాయాలయ్యాయి.

పేలుడు ధాటికి ఇంటి గోడలు పగుళ్లు ఏర్పడి, ఇంట్లోని సామగ్రి చెల్లాచెదురు పడిపోయాయి . ఒక్కసారిగా భారీ శబ్దం రావడంతో చుట్టుపక్కల వారు ఉలిక్కిపడ్డారు. వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న స్థానికులు గాయపడిన భార్యాభర్తలను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

గ్యాస్ సిలిండర్ పేలడమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమని బాధితులు చెబుతున్నారు. అయితే పేలుడుకు అసలు కారణం ఏమిటన్నది అధికారుల దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉంది.

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C. Ganesh, Kodumuru

C. Ganesh, Kodumuru

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