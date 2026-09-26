Penamaluru: పెనమలూరులో ₹6.80 లక్షల CMRF ఎల్వోసీ పత్రాల పంపిణీ
Penamaluru: పెనమలూరు ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో నలుగురు లబ్ధిదారులకు ₹6,80,000 విలువైన ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (CMRF) ఎల్వోసీ పత్రాలను అందజేశారు.
Penamaluru: పెనమలూరు నియోజకవర్గ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే శ్రీ బోడే ప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో, నియోజకవర్గంలోని వివిధ గ్రామాలకు చెందిన నలుగురు లబ్ధిదారులకు మొత్తం ₹6,80,000 విలువైన ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (CMRF) LOC పత్రాలను పంపిణీ చేసిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు.
ప్రజల కష్టాల్లో వెంట నిలబడి,వైద్య ఖర్చుల భారం తగ్గిస్తూ — ప్రజల ప్రభుత్వం అంటే ఇదే అని మరోసారి నిరూపించారు.