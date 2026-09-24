Bhadradri: థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ వద్ద ఉద్రిక్తత బీఆర్ఎస్ నేతల బైఠాయంపు
Bhadradri: భద్రాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ వద్ద ఉద్రిక్తత. ప్లాంట్లోకి వెళ్లకుండా బీఆర్ఎస్ నేతలను అడ్డుకున్న పోలీసులు. గేటు వద్దే బైఠాయించి నిరసన.
భద్రాద్రి: భద్రాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పవర్ ప్లాంట్ సందర్శనకు వెళ్లిన బీఆర్ఎస్ బృందాన్ని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ప్లాంట్లోకి వెళ్లేందుకు అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో బీఆర్ఎస్ నేతలు, పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది.
దీంతో మాజీ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్, మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావు సహా బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు పవర్ ప్లాంట్ ప్రధాన గేటు ఎదుట నిరసనకు దిగారు. రైతులకు 24 గంటల విద్యుత్ సరఫరా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీఆర్ఎస్ నేతలు నినాదాలు చేశారు.
రైతులకు ప్రభుత్వం సరిపడా విద్యుత్ అందించడంలేదని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆరోపించారు. పవర్ ప్లాంట్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి పరిస్థితులు, యూనిట్ల పనితీరు, బొగ్గు సరఫరా వంటి అంశాలను పరిశీలించేందుకు తాము వచ్చామని బీఆర్ఎస్ నేతలు తెలిపారు.
అయితే తమను ప్లాంట్ లోపలికి వెళ్లకుండా పోలీసులు అడ్డుకున్నారని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసుల తీరును నిరసిస్తూ బీఆర్ఎస్ నేతలు, కార్యకర్తలు ప్రధాన గేటు వద్దే బైఠాయించారు. రైతులకు 24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేపడతామని బీఆర్ఎస్ నేతలు హెచ్చరించారు.
మరోవైపు బీఆర్ఎస్ నిరసన నేపథ్యంలో పవర్ ప్లాంట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పోలీసులు భారీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. పవర్ ప్లాంట్ వద్ద బీఆర్ఎస్ నేతల నిరసనతో కొంతసేపు ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.