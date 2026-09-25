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Karimnagar: కరీంనగర్‌లో 29న ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం

Karimnagar: కరీంనగర్ మహర్‌నగర్‌లోని ఈఎన్ గార్డెన్‌లో సెప్టెంబర్ 29న గౌతమి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే గంగుల కోరారు.

SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN
Published on: 25 Sept 2026 7:19 PM IST
Karimnagar
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Karimnagar: కరీంనగర్‌లో 29న ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం

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కరీంనగర్‌ : నగరంలోని మహర్‌నగర్‌లో గల ఈఎన్‌ గార్డెన్‌లో ఈనెల 29న ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం నిర్వహించనున్నారు.గౌతమి ఫౌండేషన్‌, శంకర ఐ ఫౌండేషన్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. శిబిరానికి సంబంధించిన ఆహ్వాన పత్రికను కరీంనగర్‌ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్‌ కు అందజేశారు.

ఆయన నివాసంలో గౌతమి ఫౌండేషన్‌ నిర్వాహకులు డా. గౌతమి ఆహ్వాన పత్రికను అందించారు.

ఈ సందర్భంగా డా. గౌతమి మాట్లాడుతూ.. శిబిరంలో కంటికి సంబంధించిన అన్ని రకాల పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు.కంటి సమస్యలను గుర్తించి అవసరమైన వారికి వైద్యుల సూచనల మేరకు చికిత్స అందించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

అవసరం ఉన్న వారికి కళ్లద్దాలను కూడా ఉచితంగా అందజేస్తామని చెప్పారు.కంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు శిబిరానికి హాజరై వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని కోరారు.ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్‌ మాట్లాడుతూ ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.కంటి ఆరోగ్యంపై ప్రతి ఒక్కరూ శ్రద్ధ వహించాలని కోరారు.అవసరమైన వారు శిబిరంలో కంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సూచించారు.

కార్యక్రమంలో జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ మాజీ చైర్మన్‌ పొన్నం అనిల్‌కుమార్‌గౌడ్‌ కార్పొరేటర్లు గుగ్గిళ్ల జయశ్రీ, యూసుఫ్‌ అలీ, జమ్ము మాజీ అర్బన్‌ బ్యాంక్‌ డైరెక్టర్‌ కర్ర సూర్యశేఖర్‌ పలువురు వైద్యులు, ఫౌండేషన్‌ ప్రతినిధులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

KarimnagarFree Eye CampGauthami FoundationGangula Kamalakar
SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN

SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN

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