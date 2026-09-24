News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్కాకినాడPithapuram: పిఠాపురంలో తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో జనసేన పర్యటన!

Pithapuram: పిఠాపురంలో తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో జనసేన పర్యటన!

Pithapuram: పిఠాపురం పరిధిలోని తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో జనసేన నేతల పర్యటన: ఉప్పాడ, మూలపేట, కోనపాపపేట గ్రామాల్లో రావు అక్షయ్, డాక్టర్ బుర్ర దివ్య తేజ పర్యవేక్షణ.

V. Ramakrishna, Pithapuram
Published on: 24 Sept 2026 8:21 PM IST
Pithapuram
X

Pithapuram: పిఠాపురంలో తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో జనసేన పర్యటన!

Short News

పిఠాపురం: తుఫాన్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రజల పరిస్థితులను తెలుసుకునేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతినిధులుగా ఉప్పాడ–కొత్తపల్లి మండల జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ రావు అక్షయ్ ఉప్పాడ,మూలపేట, కోనపాపపేట గ్రామాల్లో పర్యటించారు.

ఈ సందర్భంగా తుఫాన్ ప్రభావంతో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు, గ్రామాల్లో నెలకొన్న పరిస్థితులను స్థానికులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అవసరమైన సహాయ చర్యలపై పరిస్థితిని పరిశీలించారు. ఈ పర్యటనలో కాకినాడ పార్లమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ డాక్టర్ బుర్ర దివ్య తేజ పాల్గొన్నారు.

PithapuramPawan Kalyan Pithapuram constituencycyclone reliefRao Akshay Uppada Kothapalli
V. Ramakrishna, Pithapuram

V. Ramakrishna, Pithapuram

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X