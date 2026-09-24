Kakinada: వర్షాలు తగ్గే వరకు అప్రమత్తతే కీలకం.. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్!
Kakinada: కాకినాడ జిల్లాలో వర్షాలు, పంట నష్టంపై కలెక్టర్తో సమీక్ష నిర్వహించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు.
Kakinada: తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో కాకినాడ జిల్లాలో గత రెండు రోజులుగా భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. వర్షాలు పూర్తిగా తగ్గుముఖం పట్టే వరకు అధికారులు, సిబ్బంది నిరంతరం అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా లోతట్టు ప్రాంతాలు, ముంపు గ్రామాలు, కాలనీలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.
భారీ వర్షాల కారణంగా ఎక్కడైనా ఆకస్మిక వరద పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున ముందస్తు చర్యలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. అవసరమైన ప్రాంతాల్లో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ముందుగానే ఏర్పాట్లు సిద్ధంగా ఉంచాలని, పరిస్థితి విషమించే వరకు వేచి చూడకుండా అధికారులు స్పందించాలని ఆదేశించారు.
కలెక్టర్తో పవన్ సమీక్ష
కాకినాడ జిల్లాలో వర్షాల పరిస్థితి, వరద ముప్పు, సహాయక చర్యలపై జిల్లా కలెక్టర్ హరేందర్ ప్రసాద్తో పవన్ కళ్యాణ్ ఫోన్ ద్వారా సమీక్షించారు. గత రెండు రోజులుగా నమోదైన వర్షపాతం, లోతట్టు ప్రాంతాల పరిస్థితి, జలాశయాల్లో నీటి మట్టాలు, విద్యుత్ సరఫరా, తాగునీటి వ్యవస్థ, పంట నష్టం, మత్స్యకారుల భద్రత తదితర అంశాలపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.
జిల్లాలో గత రెండు రోజుల్లో సగటున 117.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు కలెక్టర్ వివరించారు. భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలుల కారణంగా 15 ప్రాంతాల్లో రహదారులపై చెట్లు కూలినట్లు తెలిపారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సహకారంతో వాటిని వెంటనే తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరించినట్లు చెప్పారు.
1,885 హెక్టార్లలో పంట నష్టం
భారీ వర్షాల ప్రభావంతో జిల్లావ్యాప్తంగా ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం 1,885 హెక్టార్లలో పంటలు దెబ్బతిన్నట్లు కలెక్టర్ పవన్ కళ్యాణ్కు వివరించారు. వర్షాలు తగ్గిన వెంటనే క్షేత్రస్థాయిలో పంట నష్టాన్ని పూర్తిస్థాయిలో అంచనా వేయాలని పవన్ సూచించారు.
రైతులకు జరిగిన నష్టంపై స్పష్టమైన నివేదిక రూపొందించి ప్రభుత్వానికి పంపాలని, నష్టానికి అనుగుణంగా తక్షణ సహాయం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. పంట నష్టం అంచనాల్లో జాప్యం లేకుండా సంబంధిత శాఖల అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలని సూచించారు.
24 గంటల కంట్రోల్ రూమ్
భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కాకినాడ జిల్లాలో ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితిని 24 గంటల పాటు పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. వివిధ శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నారని, ప్రస్తుతం జిల్లాలో పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపులోనే ఉందని వివరించారు.
అయితే మరో రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉండటంతో అప్రమత్తతను ఏమాత్రం తగ్గించవద్దని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. కంట్రోల్ రూమ్కు వచ్చే ఫిర్యాదులు, అత్యవసర సమాచారంపై అధికారులు వెంటనే స్పందించాలని సూచించారు.
లోతట్టు ప్రాంతాలపై నిరంతర నిఘా
లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని పరిశీలించాలని పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశించారు. వరద ముంపు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా అవసరమైన చోట డీ-వాటరింగ్ చేపట్టాలని సూచించారు.
పంపులను సిద్ధంగా ఉంచి నీటి నిల్వలను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించాలని, నీరు ఎక్కువ కాలం నిలిచిపోకుండా పారిశుధ్య శాఖ అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. నీటి నిల్వల కారణంగా వ్యాధులు ప్రబలకుండా పారిశుధ్య నిర్వహణపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ఆదేశించారు.
ముంపు పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్న గ్రామాలు, కాలనీలను ముందుగానే గుర్తించి అవసరమైతే పునరావాస శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే పరిస్థితి వస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
రోడ్లపై కూలిన చెట్లు వెంటనే తొలగించాలి
ఈదురు గాలుల కారణంగా రోడ్లపై చెట్లు కూలిన ప్రాంతాల్లో రాకపోకలకు అంతరాయం లేకుండా వెంటనే తొలగించాలని పవన్ ఆదేశించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో స్పందించే సిబ్బందిని సిద్ధంగా ఉంచాలని చెప్పారు.
ప్రధాన రహదారులతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రోడ్లపై కూడా అధికారులు నిఘా పెట్టాలని, రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడితే వెంటనే సంబంధిత శాఖలకు సమాచారం అందించి పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.
విద్యుత్, తాగునీటిపై ప్రత్యేక దృష్టి
భారీ వర్షాల సమయంలో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున విద్యుత్ శాఖ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పవన్ సూచించారు. ఎక్కడైనా విద్యుత్ సమస్యలు తలెత్తితే యుద్ధప్రాతిపదికన సరఫరాను పునరుద్ధరించాలని అన్నారు.
తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని, ప్రజల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులను తక్షణమే పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. వరద నీరు తాగునీటి వనరులను కలుషితం చేయకుండా అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
జలాశయాలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ
కాకినాడ జిల్లా పరిధిలోని ఏలేరు, తాండవ, పంపా, సుబ్బారెడ్డి సాగర్ జలాశయాల్లో నీటి మట్టాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశించారు. భారీ వర్షాలతో జలాశయాల్లోకి వరద నీరు చేరే అవకాశం ఉన్నందున ఇన్ఫ్లో, ఔట్ఫ్లో పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాలని చెప్పారు.
జలాశయాల నుంచి నీటి విడుదల అవసరమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడితే దిగువ ప్రాంతాల ప్రజలకు ముందస్తు సమాచారం అందించాలని సూచించారు. నీటి విడుదలకు ముందు సంబంధిత గ్రామాలు, ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు.
సుద్దగడ్డ వాగుపై ప్రత్యేక దృష్టి
పిఠాపురం నియోజకవర్గం పరిధిలో సుద్దగడ్డ వాగు ముంపు పరిస్థితిపై కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఆరా తీశారు. వాగు పరివాహక ప్రాంతాల్లో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాలని, నీటి ప్రవాహం పెరిగితే వెంటనే ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం అందించాలని సూచించారు.
ముంపు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు అవసరమైన సహాయక చర్యలు అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తరలింపు చర్యలకు అవసరమైన సిబ్బంది, వాహనాలు సిద్ధంగా ఉంచాలని ఆదేశించారు.
ఉప్పాడ తీరంలో పరిస్థితిపై ఆరా
సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఉప్పాడ తీర ప్రాంత పరిస్థితులను కూడా పవన్ కళ్యాణ్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. వాయుగుండం ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గే వరకు మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లకుండా హెచ్చరికలను కఠినంగా అమలు చేయాలని సూచించారు.
తీర ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలకు వాతావరణ పరిస్థితులపై ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందించాలని, సముద్ర పరిస్థితి మారితే వెంటనే అప్రమత్తం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మత్స్యకారుల భద్రత విషయంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యానికి తావు ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు.
ఆస్తి నష్టంపై తక్షణ స్పందన
భారీ వర్షాల కారణంగా ఇళ్లు, ఇతర ఆస్తులకు నష్టం జరిగిన ప్రాంతాలను అధికారులు గుర్తించాలని పవన్ సూచించారు. ప్రాథమిక అంచనాలను వేగంగా రూపొందించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందించాలని ఆదేశించారు.
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం పరిహారం అందాల్సిన సందర్భాల్లో జాప్యం లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. ప్రజలకు ప్రభుత్వ సహాయం అందుబాటులో ఉందన్న భరోసా కల్పించేలా అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేయాలని సూచించారు.
మరో రెండు రోజులు అత్యంత అప్రమత్తత
ప్రస్తుతం పరిస్థితి అదుపులో ఉన్నప్పటికీ మరో రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాల ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉన్నందున యంత్రాంగం అప్రమత్తతను కొనసాగించాలని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. వర్షాలు పూర్తిగా తగ్గే వరకు లోతట్టు ప్రాంతాలపై పర్యవేక్షణ, జలాశయాల పరిస్థితి, విద్యుత్-తాగునీటి సరఫరా, రహదారుల పరిస్థితి, పంట నష్టం, మత్స్యకారుల భద్రతపై అధికారులు నిరంతరం సమీక్షించాలని ఆదేశించారు.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అధికారులు వేగంగా స్పందించడంతో పాటు శాఖల మధ్య సమన్వయం కొనసాగించాలని పవన్ సూచించారు. ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలే ప్రధాన లక్ష్యంగా పనిచేయాలని స్పష్టం చేశారు.
భారీ వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టే వరకు కాకినాడ జిల్లా యంత్రాంగం ప్రతి క్షణం అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పరిస్థితి పూర్తిగా సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు సహాయక చర్యల్లో ఎలాంటి అలసత్వం లేకుండా చూడాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు.