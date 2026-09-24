Duvvuru: దువ్వూరులో 'స్వచ్ఛత హై సేవ' – తడి, పొడి చెత్తపై ప్రజలకు అవగాహన!
Duvvuru: దువ్వూరులో ఘనంగా 'స్వచ్ఛత హై సేవ' కార్యక్రమం. తడి, పొడి చెత్త విభజనపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించిన ఎంపీడీవో సి.ఎ. జవహర్ బాబు.
Duvvuru: గ్రామాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడంలో ప్రజల భాగస్వామ్యం ఎంతో కీలకమని దువ్వూరు మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి (ఎంపీడీవో) సి.ఎ. జవహర్ బాబు పేర్కొన్నారు. స్థానిక పుల్లయ్య గారి వీధిలో నిర్వహించిన 'స్వచ్ఛత హై సేవ' కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రజలకు బిన్-బ్యాగ్ (Bin-Bag) పద్ధతిపై విస్తృత అవగాహన కల్పించారు.
ఈ సందర్భంగా అధికారులు ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రజలతో మాట్లాడారు. ఇళ్ల వద్ద ఉత్పన్నమయ్యే వ్యర్థాలను తడి చెత్త, పొడి చెత్తగా వేరు చేయాలని, వాటిని ప్రతిరోజూ వచ్చే హరిత రాయబారులకు మాత్రమే అందించాలని సూచించారు. రోడ్లపై, కాలువలలో చెత్త వేయకుండా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని, తద్వారా అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా గ్రామాన్ని ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచుకోవచ్చని తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ ఎంపీడీవో కె. హరికృష్ణ, పంచాయతీ కార్యదర్శి ఎం. భాగ్యలక్ష్మి, గ్రామ హరిత రాయబారులు మరియు స్థానిక ప్రజలు పాల్గొన్నారు.