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Home ఆంధ్రప్రదేశ్కడప (వైఎస్సార్ కడప)Duvvuru: దువ్వూరులో కలకలం రేపిన అనుమానాస్పద ముగ్గుఆందోళనలో స్థానికులు!

Duvvuru: దువ్వూరులో కలకలం రేపిన అనుమానాస్పద ముగ్గుఆందోళనలో స్థానికులు!

Duvvuru: దువ్వూరు మండల కేంద్రంలోని ఇందిరానగర్ బజార్‌లో వేసిన అనుమానాస్పద ముగ్గు స్థానికంగా కలకలం రేపింది. క్షుద్రపూజలని ఆందోళన చెందుతున్నారు.

A. VEERA BHUPAL, MYDUKUR
Published on: 26 Sept 2026 9:29 AM IST
Duvvuru
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Duvvuru: దువ్వూరులో కలకలం రేపిన అనుమానాస్పద ముగ్గుఆందోళనలో స్థానికులు!

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Duvvuru: మండల కేంద్రమైన దువ్వూరు గ్రామంలోని ఇందిరానగర్ బజార్ వీధి మోట్లో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు వేసిన అనుమానాస్పద ముగ్గు స్థానికంగా కలకలం రేపింది. చేతబడి లేదా క్షుద్రపూజల ఆనవాళ్లను పోలి ఉన్న ఈ వింత ముగ్గును గమనించిన కాలనీవాసులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.

​నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఈ వీధి గుండా స్థానిక పాఠశాలలకు వెళ్లే చిన్న పిల్లలు, విద్యార్థులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలు ఆ దారి గుండా వెళ్లకుండా, ఆ ముగ్గును తొక్కకుండా తల్లిదండ్రులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని స్థానిక పెద్దలు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఇలాంటి మూఢనమ్మకాల పట్ల ప్రజలు అనవసరంగా భయభ్రాంతులకు గురికావద్దని, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా సదరు ప్రాంతాన్ని వెంటనే శుభ్రం చేయించాలని కోరుతున్నారు.

​రాత్రి వేళల్లో ఇటువంటి దుశ్చర్యలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తులను గుర్తించేందుకు సమీపంలోని సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీని పరిశీలించి, సంబంధిత అధికారులు తగిన విచారణ చేపట్టాలని స్థానికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

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A. VEERA BHUPAL, MYDUKUR

A. VEERA BHUPAL, MYDUKUR

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