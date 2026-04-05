Siddipet: మహనీయునికి హుస్నాబాద్ నీరాజనం.. జగ్జీవన్ రామ్ 119వ జయంతి సంబరాలు
భారత మాజీ ఉప ప్రధాని, దళిత వర్గాల ఆశాజ్యోతి బాబు జగ్జీవన్ రామ్ 119వ జయంతిని హుస్నాబాద్ అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో జన జాగృతి కళా సమితి అధ్యక్షుడు ముక్కెర సంపత్ కుమార్ బీసీ సంఘాల నాయకులు మేకల వీరన్న యాదవ్, కొయ్యడ కొమురయ్య, సీనియర్ అంబేద్కరిస్ట్ మాచమల్ల కిష్టయ్య, వెన్న రాజు, బోయిని రాజమల్లయ్య, జేరుపోతుల ఆంజనేయులు, అడ్వకేట్ జేరుపోతుల కిరణ్, కొలుగూరి అశోక్, బొల్లంపల్లి దేవదాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
