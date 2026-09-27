US-Iran Tensions: ట్రంప్ మామకు షాకిచ్చిన ఇరాన్.. ఆ డీల్ ఒప్పుకుంటేనే హార్మూజ్ జలసంధి ఓపెన్
US-Iran Tensions: అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య సంబంధాలు ఎప్పుడూ ఉత్కంఠభరితంగానే సాగుతుంటాయి.
US-Iran Tensions: అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య సంబంధాలు ఎప్పుడూ ఉత్కంఠభరితంగానే సాగుతుంటాయి. తాజాగా ఈ రెండు దేశాల మధ్య మరోసారి తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు చెలరేగాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత కీలకమైన చమురు రవాణా మార్గమైన హార్మూజ్ జలసంధిని కేవలం ఏడు రోజుల్లోనే తెరిచి ఉంచేందుకు సిద్ధమని ఇరాన్ ఒక ప్రతిపాదనను తెరపైకి తెచ్చింది. అయితే దీనికి బదులుగా అమెరికా తమ దేశంపై విధించిన కొన్ని కఠినమైన ఆంక్షలను ఎత్తివేయాలని షరతులు విధించింది. కానీ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ ప్రతిపాదనను తేలిగ్గా తిరస్కరించడంతో పరిస్థితి మరింత జటిలంగా మారింది.
ఇరాన్ పెట్టిన భారీ షరతులు
ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సమావేశాల సందర్భంగా ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘచి మధ్యవర్తుల ద్వారా ఈ ప్రణాళికను అమెరికా ముందుంచారు. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం.. జూన్లో కుదిరిన ఇస్లామాబాద్ ఒప్పందాన్ని వెంటనే అమలు చేయాలని ఇరాన్ కోరుతోంది. అమెరికా నిలిపివేసిన ఇరాన్కు చెందిన సుమారు 12 బిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ.100 కోట్లకు పైగా) ఆస్తులను విడుదల చేయాలని, చమురు ఎగుమతులపై ఉన్న ఆంక్షలను తొలగించాలని మరియు ఇరాన్ నౌకాశ్రయాలపై ఉన్న నావికాదళ దిగ్బంధాన్ని ముగించాలని షరతులు పెట్టారు. ఇవన్నీ అంగీకరిస్తే ఆరు రోజుల్లో ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసి, ఏడో రోజున పూర్తి స్థాయి చర్చలు జరుపుతామని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది.
ట్రంప్ ఖండన, అమెరికా వైఖరి
అయితే ఇరాన్ ప్రతిపాదనను డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. హోర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేయడం వల్ల ఇరాన్ ఆర్థికంగా తీవ్రంగా నష్టపోతోందని, అందుకే ఇలాంటి డీల్ల కోసం ప్రయత్నిస్తోందని ట్రంప్ ఎద్దేవా చేశారు. గత 24 గంటల్లోనే కొన్ని నౌకలు ఆ మార్గం గుండా వెళ్లాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ ప్రపంచ దేశాలకు ఇబ్బందులు సృష్టించే ప్రయత్నం చేయగా, అమెరికా అత్యంత బలమైన నావికాదళ దిగ్బంధం ద్వారా దానిని అడ్డుకుందని ట్రంప్ తెలిపారు. మరోవైపు వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ నివేదికల ప్రకారం.. అమెరికా మరియు దాని మిత్రదేశాలు ఇరాన్ తీరుపై మరింత దూకుడుగా వ్యవహరించే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అధికారిక స్పందన కోసం ఇరాన్ ఎదురుచూపులు
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ ప్రతిపాదనను బహిరంగంగా తోసిపుచ్చినప్పటికీ, మధ్యవర్తుల ద్వారా తమకు ఎలాంటి అధికారిక రాతపూర్వక స్పందన రాలేదని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది. అమెరికా నుంచి అధికారికంగా రిప్లై వచ్చిన తర్వాతే తమ తదుపరి కార్యాచరణ ఏంటో నిర్ణయిస్తామని ఇరాన్ వెల్లడించింది. ప్రపంచ చమురు, గ్యాస్ రవాణాలో ఐదో వంతు ఈ హోర్మూజ్ జలసంధి మీదుగానే సాగుతుంది. ప్రస్తుతం ఈ మార్గంలో నెలకొన్న ప్రతిష్టంభన అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను, చమురు ధరలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది.