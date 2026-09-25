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Saudi-Houthi Conflict : ఉద్రిక్తంగా మారుతున్న సౌదీ...హౌతీ పోరు - ప్రాణ త్యాగాలకు సిద్దంకావాలని పిలుపు

సౌదీ అరేబియా-హౌతీల మధ్య ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ పెరిగాయి. సరిహద్దు సైనికులు ప్రాణ త్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉండాలని గ్రాండ్ ముఫ్తీ పిలుపునిచ్చారు. హౌతీలపై పోరాటం, యెమెన్ సంక్షోభం, ప్రాంతీయ భద్రతపై ప్రభావం ఏవిధంగా ఉండనుందో తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 25 Sept 2026 11:10 AM IST
Saudi-Houthi Conflict : ఉద్రిక్తంగా మారుతున్న సౌదీ...హౌతీ పోరు - ప్రాణ త్యాగాలకు సిద్దంకావాలని పిలుపు
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Saudi-Houthi Conflict : మధ్యప్రాచ్యంలో మరోసారి ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి. ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హౌతీలతో కొనసాగుతున్న పోరులో సౌదీ అరేబియా కఠిన వైఖరి ప్రదర్శిస్తోంది. సరిహద్దుల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న సైనికులు అవసరమైతే ప్రాణ త్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉండాలని సౌదీ అరేబియా అత్యున్నత మతాధికారి గ్రాండ్ ముఫ్తీ షేక్ సాలెహ్ బిన్ ఫౌజాన్ అల్-ఫౌజాన్ పిలుపునిచ్చారు. హౌతీలను, వారికి మద్దతు ఇస్తున్న వర్గాలను పూర్తిగా ఓడించే వరకు పోరాటం కొనసాగించాలని ఆయన పేర్కొన్నట్లు సౌదీ ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ SPA వెల్లడించింది.

సైనికులకు గ్రాండ్ ముఫ్తీ కీలక సందేశం

సౌదీ సరిహద్దుల్లో ముందువరుసలో విధులు నిర్వహిస్తున్న సైనికులు ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని గ్రాండ్ ముఫ్తీ సూచించారు. తమ విధులను కచ్చితంగా నిర్వర్తించడంతో పాటు ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలను పాటించాలని కోరారు. దేశ భద్రత, భూభాగ పరిరక్షణ అత్యంత ముఖ్యమైన బాధ్యతలని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశంలోని ప్రతి అంగుళాన్ని రక్షించడం, దాని భూభాగంపై దాడికి ప్రయత్నించే వారిని ఎదుర్కోవడం అత్యంత ముఖ్యమైన కర్తవ్యాల్లో ఒకటని ఆయన తన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈ బాధ్యత కోసం ప్రాణాలను సైతం త్యాగం చేయాల్సి వచ్చినా వెనుకాడకూడదన్న సందేశాన్ని సైనికులకు ఇచ్చారు.

హౌతీలపై పూర్తిస్థాయి విజయం లక్ష్యం

హౌతీ గ్రూప్‌ను మాత్రమే కాకుండా ఆ సంస్థకు సహకరిస్తున్న, మద్దతు ఇస్తున్న వారిని కూడా పూర్తిగా ఓడించాలని గ్రాండ్ ముఫ్తీ పిలుపునిచ్చారు. యెమెన్‌లో సౌదీ మద్దతు ఉన్న అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన ప్రభుత్వ అధికారాన్ని దేశవ్యాప్తంగా పునరుద్ధరించడం కూడా అత్యవసరమైన బాధ్యతగా ఆయన అభివర్ణించారు. ఇది కేవలం సరిహద్దు భద్రతకు సంబంధించిన అంశంగా కాకుండా యెమెన్‌లో రాజకీయ అధికార సమీకరణంతో ముడిపడిన పరిణామంగా కూడా కనిపిస్తోంది. యెమెన్‌లో హౌతీల ప్రభావం కొనసాగడం సౌదీ భద్రతపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుందనే ఆందోళన రియాద్‌కు ఉంది.

క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు

సౌదీ అరేబియా, హౌతీల మధ్య ఉద్రిక్తతలకు ప్రధాన కారణాల్లో క్షిపణి, డ్రోన్ దాడులు ఉన్నాయి. హౌతీలు సౌదీ భూభాగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు నిర్వహించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. దీనికి ప్రతిస్పందనగా సౌదీ, యెమెన్ ప్రభుత్వ దళాలు హౌతీ స్థావరాలపై దాడులు చేశాయి. ఇలాంటి పరస్పర దాడులు మళ్లీ తీవ్రరూపం దాల్చడం ప్రాంతీయ భద్రతపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఎర్ర సముద్ర ప్రాంతంలో భద్రతా పరిస్థితులు ఇప్పటికే అంతర్జాతీయంగా ప్రాధాన్యం పొందుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతం ప్రపంచ వాణిజ్యానికి కీలకమైన సముద్ర మార్గాల్లో ఒకటి కావడంతో అక్కడి సైనిక ఉద్రిక్తతలకు అంతర్జాతీయంగా కూడా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.

2015 నుంచి కొనసాగుతున్న యెమెన్ సంక్షోభం

సౌదీ అరేబియా–హౌతీల మధ్య ప్రస్తుత ఘర్షణకు పునాది యెమెన్‌లో జరిగిన రాజకీయ పరిణామాల్లో ఉంది. యెమెన్ రాజధాని సనా నగరంపై హౌతీలు నియంత్రణ సాధించిన తరువాత 2015లో సౌదీ నేతృత్వంలోని సైనిక చర్య ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుంచి యెమెన్‌లో యుద్ధం, రాజకీయ అస్థిరత, మానవతా సమస్యలు కొనసాగుతున్నాయి. సౌదీ అరేబియా యెమెన్‌లో అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తుండగా, హౌతీలు తమ ఆధీనంలోని ప్రాంతాల్లో ప్రభావాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.

ప్రాంతీయ సమీకరణాలపై ప్రభావం

హౌతీలకు ఇరాన్ మద్దతు ఉందనే అంశం ఈ పోరును సౌదీ–యెమెన్ సమస్యకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా మధ్యప్రాచ్య శక్తుల మధ్య విస్తృత పోటీగా మారుస్తోంది. సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్ మధ్య ప్రాంతీయ ప్రభావం కోసం ఉన్న పోటీ నేపథ్యంలో హౌతీల పాత్రకు మరింత ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం గ్రాండ్ ముఫ్తీ చేసిన వ్యాఖ్యలు సౌదీ సైనికులకు ఆధ్యాత్మిక, దేశభక్తి కోణంలో బలమైన సందేశాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా హౌతీల విషయంలో రియాద్ వైఖరి ఎంత కఠినంగా ఉందో కూడా సూచిస్తున్నాయి. సరిహద్దు భద్రత, యెమెన్‌లో ప్రభుత్వ నియంత్రణ, ఎర్ర సముద్ర భద్రత...ఈ మూడు అంశాలు రాబోయే పరిణామాల్లో కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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