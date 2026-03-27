Russia and Iran: ఇరాన్కు రష్యా రహస్య ఆయుధాల సరఫరా? పశ్చిమ ఆసియాలో పుతిన్ బిగ్ గేమ్!
Russia and Iran: పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతల మధ్య రష్యా రహస్యంగా ఇరాన్కు ఆయుధాలు, డ్రోన్లను సరఫరా చేస్తోందని పాశ్చాత్య నిఘా సంస్థలు ఆరోపిస్తున్నాయి.
పశ్చిమ ఆసియాలో ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పతాక స్థాయికి చేరిన వేళ, రష్యా ఒక అనూహ్యమైన అడుగు వేసిందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు కేవలం దౌత్యపరమైన మద్దతు ఇచ్చిన క్రెమ్లిన్, ఇప్పుడు నేరుగా ఇరాన్కు ఆయుధాలు, డ్రోన్లను సరఫరా చేస్తోందని పాశ్చాత్య నిఘా సంస్థలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఇది నిజమైతే, ఈ యుద్ధంలో రష్యా ప్రత్యక్షంగా భాగస్వామి కావడం ఇదే తొలిసారి అవుతుంది.
మార్చి నెలలోనే ఆయుధాల బదిలీ?
నివేదికల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి చివరలో టెహ్రాన్పై జరిగిన దాడుల తర్వాత రష్యా, ఇరాన్ ఉన్నతాధికారుల మధ్య అత్యవసర చర్చలు జరిగాయి. ఈ చర్చల ఫలితంగానే మార్చి నెలలో దశలవారీగా డ్రోన్లు, అత్యాధునిక ఆయుధాల సరఫరా ప్రారంభమైందని సమాచారం. ఇప్పటికే ఉపగ్రహ సమాచారం, లక్ష్య నిర్ధారణ వంటి నిఘా సాయం అందిస్తున్న రష్యా, ఇప్పుడు ఏకంగా క్షేత్రస్థాయిలో ఆయుధాలను పంపడం అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
రష్యా ఖండన
ఈ ఆరోపణలను రష్యా తీవ్రంగా ఖండించింది. క్రెమ్లిన్ ప్రతినిధి డిమిత్రి పెస్కోవ్ వీటిని ‘ఫేక్ న్యూస్’గా కొట్టిపారేశారు. అయితే, ఇరాన్కు 20 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన వైద్య సామాగ్రిని అజర్బైజాన్ మార్గంలో పంపినట్లు రష్యా ధృవీకరించింది. మానవతా దృక్పథంతోనే మందులు, ఆహార సరఫరాలు చేస్తున్నామని చెబుతున్నప్పటికీ, ఈ రవాణా ముసుగులో యుద్ధ సామాగ్రి వెళ్తోందని నిఘా సంస్థలు అనుమానిస్తున్నాయి.
డ్రోన్ వ్యూహం & రష్యాకు లాభం
ఈ యుద్ధంలో ఇరాన్ తయారు చేసే తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన డ్రోన్లు గేమ్ ఛేంజర్గా మారాయి. రష్యా నుండి అందుతున్న సాంకేతిక సాయంతో ఇరాన్ తన డ్రోన్ శక్తిని మరింత పెంచుకుంటోంది. మరోవైపు, ఈ ఘర్షణల వల్ల 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్' వద్ద చమురు రవాణాకు ఆటంకం కలిగితే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రష్యా చమురుకు డిమాండ్ పెరిగి పుతిన్కు ఆర్థికంగా భారీ లాభం చేకూరుతుంది. ఇరాన్ ప్రస్తుతం రష్యా నుండి అత్యంత శక్తివంతమైన S-400 వాయు రక్షణ వ్యవస్థలను కూడా కోరుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ రష్యా పాత్ర అధికారికంగా నిరూపితమైతే, ఈ ప్రాంతీయ ఘర్షణ కాస్తా అంతర్జాతీయ యుద్ధంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. అమెరికా మరియు ఇతర పాశ్చాత్య దేశాలు దీనిపై ఎలా స్పందిస్తాయనేది ఇప్పుడు అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా మారింది.