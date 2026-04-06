Pakistans Kolkata Threat: ఉగ్రవాదం రెచ్చగొట్టే కుట్ర?.. పాక్ వ్యాఖ్యల వెనుక అసలు కథ

Pakistans Kolkata Threat: భారత్‌ తప్పుడు దాడి కుట్రలకు పాల్పడితే కోల్‌కతాలో బదులు తీర్చుకుంటామని పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఈ వ్యాఖ్యల వెనుక ఉద్దేశాలను భారత భద్రతా సంస్థలు విశ్లేషిస్తున్నాయి. సరిహద్దు పరిస్థితులపై అప్రమత్తత పెంచారు.

Srinivas Rao
Published on: 6 April 2026 4:30 PM IST
ఉగ్రవాదం రెచ్చగొట్టే కుట్ర?.. పాక్ వ్యాఖ్యల వెనుక అసలు కథ

పాక్ వ్యాఖ్యలపై నిశిత పరిశీలన

పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలను భారత భద్రతా సంస్థలు సీరియస్‌గా తీసుకున్నాయి. భారత్ తప్పుడు కుట్రలతో దాడి చేస్తే కోల్‌కతాలో ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యల వెనుక అసలు ఉద్దేశం ఏమిటన్న దానిపై కేంద్ర స్థాయిలో విశ్లేషణ కొనసాగుతోంది.

తప్పుడు దాడి కుట్రల వ్యూహం

ఒకరిపై నెపం మోపి దాడి చేయడాన్ని ఫాల్స్ ఫ్లాగ్ ఆపరేషన్ గా పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి వ్యూహాన్ని ఉపయోగించి భారత్‌ను దురాక్రమణదారిగా చూపించే ప్రయత్నం జరుగుతోందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్‌కు చెడ్డపేరు తెచ్చే లక్ష్యంతో పాక్ ఈ విధమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తోందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

భారత్ గట్టి హెచ్చరిక

పాకిస్థాన్ ఎలాంటి దుస్సాహసానికి పాల్పడినా గట్టి ప్రతిస్పందన తప్పదని భారత ఉన్నతాధికారులు స్పష్టం చేశారు. గతంలో జరిగిన ఆపరేషన్ సిందూర్ తరహాలోనే తగిన బదులు ఇస్తామని హెచ్చరించారు. సరిహద్దుల్లో ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తే దానిని యుద్ధ చర్యగా పరిగణిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

ఎన్నికల నేపథ్యంలో కోల్‌కతా ప్రస్తావన

పశ్చిమ బెంగాల్‌లో జరుగుతున్న ఎన్నికల ప్రక్రియను దృష్టిలో పెట్టుకుని కోల్‌కతాను ప్రస్తావించినట్టు అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఎన్నికల్లో గందరగోళం సృష్టించేందుకు ఉగ్రవాద సంస్థలను ప్రేరేపించే ప్రయత్నం జరుగుతుందనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ఉగ్రవాద సంస్థల కదలికలు

కొన్ని ఉగ్రవాద సంస్థలు బెంగాల్, అసోం ప్రాంతాల్లో చురుకుగా ఉన్నట్లు ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారం అందిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సంస్థల ద్వారా దాడులు జరిపించి రాజకీయ పరిస్థితులను అస్థిరం చేయాలన్న కుట్ర ఉన్నట్లు భావిస్తున్నారు.

భారత్-బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలపై ప్రభావం

భారత్, బంగ్లాదేశ్ మధ్య బలపడుతున్న సంబంధాలు పాకిస్థాన్‌కు అసహనంగా మారాయి. ఈ రెండు దేశాల మధ్య సహకారాన్ని దెబ్బతీయడానికి పాక్ ప్రయత్నాలు చేస్తోందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఉగ్రవాద సంస్థలకు మద్దతు ఇచ్చి అస్థిరత సృష్టించడం కూడా ఈ వ్యూహంలో భాగమని చెబుతున్నారు.

పాక్ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో భారత భద్రతా వ్యవస్థలు అప్రమత్తమయ్యాయి. సరిహద్దుల్లో పర్యవేక్షణను పెంచి, దేశ భద్రతకు ఎలాంటి ముప్పు రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్రం కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

PakistanIndiakolkataTerrorismKhawaja Asif
