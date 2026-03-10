Oil Crisis: ఆయిల్ మేమెందుకు ఇవ్వాలి.. సంక్షోభానికి కారణం మేం కాదు.. IEA కి భారత్ స్ట్రాంగ్ రిప్లై

Home ప్రపంచంOil Crisis: ఆయిల్ మేమెందుకు ఇవ్వాలి.. సంక్షోభానికి కారణం మేం కాదు.. IEA కి భారత్ స్ట్రాంగ్ రిప్లై

Oil Crisis: ప్రస్తుత ఆయిల్ సంక్షోభంలో నిల్వ ఉన్న ఆయిల్ ను విడుదల చేయాలనీ IEA చేసిన సూచనను భారత్ తోసిపుచ్చింది.

KVD Varma
Published on: 10 March 2026 9:08 PM IST
Oil Crisis: ప్రస్తుత ఆయిల్ సంక్షోభంలో నిల్వ ఉన్న ఆయిల్ ను విడుదల చేయాలనీ IEA చేసిన సూచనను భారత్ తోసిపుచ్చింది.
Oil Crisis: అత్యవసర వినియోగం కోసం నిల్వ ఉంచుకున్న ఆయిల్ ను విడుదల చేయాలని అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ (IEA) అన్ని దేశాలను కోరింది. అయితే, ఈ ప్రతిపాదనను భారత్ నిష్కర్షగా తిరస్కరించింది. ప్రపంచంలో పెరిగిపోతున్న ఆయిల్ ధరలను తగ్గించడానికి IEA అన్ని దేశాలకు పిలుపునిచ్చింది. అయితే, భారత్ దీనికి స్ట్రాంగ్ రిప్లై ఇచ్చింది. ఈ సంక్షోభాన్ని మేం సృష్టించలేదు. మేము ఎందుకు ఆయిల్ ఇవ్వాలి? సంక్షోభాన్ని సృష్టించిన వారే దీనికి బాధ్యులు అని భారత్ స్పష్టం చేసింది.

"భారతదేశం చమురు నిల్వలను విడుదల చేయదు. ఈ సంక్షోభాన్ని సృష్టించడానికి మేము బాధ్యత వహించము. చమురు ధరలను తగ్గించడానికి దీనికి బాధ్యులైన వారే బాధ్యత వహిస్తారు" అని ప్రభుత్వ వర్గాలను ఉటంకిస్తూ వార్తా సంస్థ పిటిఐ తెలిపింది.

భారతదేశంలో 5.33 మిలియన్ టన్నుల భూగర్భ చమురు నిల్వ సామర్థ్యం ఉంది. అయితే, ఇందులో 80 శాతం మాత్రమే నిండి ఉంది. మొదట ఈ నిల్వలను మనదేశమే ఉపయోగించుకోవాలనేది ప్రభుత్వ విధానం. సరఫరాలో అంతరాయాలు ఏర్పడితే ఈ నిల్వను ఉపయోగిస్తామని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.

భారతదేశంలో మూడు భూగర్భ చమురు నిల్వ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. రెండు కర్ణాటకలో, ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ముడి చమురు నిల్వ కొన్ని వారాల వినియోగానికి సరిపోతుంది. ఇదేకాకుండా ఆయిల్ రిఫైనరీలలో కూడా ఆయిల్ నిల్వలు చాలా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.

మరోవైపు అమెరికా-ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం ఈరోజు 11వ రోజుకు చేరుకుంది. మంగళవారం ఇరాన్‌పై అతిపెద్ద, అత్యంత తీవ్రమైన దాడులను ప్రారంభిస్తామని అమెరికా రక్షణ కార్యదర్శి పీట్ హెగ్సేత్ అన్నారు. ఈ దాడిలో పెద్ద సంఖ్యలో యుద్ధ విమానాలు, బాంబర్లు పాల్గొంటాయని హెగ్సేత్ అన్నారు. ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాలు బలహీనపడుతున్నాయని మరియు అది తీవ్ర ఓటమిని ఎదుర్కొంటోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఇరాన్ మళ్ళీ క్షిపణులను ప్రయోగించింది

ఇరాన్ తమ వైపు మరో క్షిపణిని ప్రయోగించిందని ఇజ్రాయెల్ నివేదించింది. ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు (IDF) ప్రకారం, క్షిపణి ప్రయోగాన్ని గుర్తించిన వెంటనే ఆ దేశ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు సక్రియం చేయబడ్డాయి మరియు ముప్పును అడ్డుకునే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. క్షిపణులను అడ్డగించడానికి వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు పనిచేస్తున్నాయని సైన్యం తెలిపింది. పౌరులు భద్రతా మార్గదర్శకాలను పాటించాలని, అప్రమత్తమైతే సురక్షిత ప్రదేశాలకు వెళ్లాలని కోరారు.

