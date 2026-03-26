Home అంతర్జాతీయంAttack on Oil Tanker: నల్ల సముద్రంలో ఉద్రిక్తత.. రష్యా చమురు ట్యాంకర్‌పై డ్రోన్ బోటు దాడి..

Arun Chilukuri
Published on: 26 March 2026 3:08 PM IST
X

Attack on Oil Tanker: పశ్చిమాసియా మరియు ఐరోపా సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలు మరోసారి ముదిరాయి. రష్యా నుంచి ముడి చమురును రవాణా చేస్తున్న ‘అల్టురా’ (Altura) అనే ట్యాంకర్ నౌకపై టర్కీ తీరానికి సమీపంలో డ్రోన్ బోటు దాడి జరిగింది. నల్ల సముద్రం (Black Sea) గుండా ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు టర్కీ మీడియా వెల్లడించింది.

పేలుడు ధాటికి ఇంజిన్ రూమ్‌లోకి నీరు

షిప్ ట్రాకింగ్ డేటా ప్రకారం, సియెర్రా లియోన్ జెండాతో ప్రయాణిస్తున్న ఈ నౌక సుమారు 10 లక్షల బ్యారెల్స్ ముడి చమురుతో రష్యాలోని నోవోరోస్సిస్క్ ఓడరేవు నుంచి బయలుదేరింది.ఇస్తాంబుల్ బోస్ఫరస్ జలసంధికి సుమారు 15 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో డ్రోన్ బోటు ఈ ట్యాంకర్‌ను ఢీకొట్టింది. ఈ దాడి వల్ల నౌక బ్రిడ్జిపై భారీ పేలుడు సంభవించింది. పేలుడు ధాటికి నౌక దెబ్బతినడంతో ఇంజిన్ రూమ్‌లోకి నీరు ప్రవేశించింది. దీనివల్ల నౌక ప్రయాణం మధ్యలోనే నిలిచిపోయింది.

27 మంది సిబ్బంది సురక్షితం

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే టర్కీ తీర రక్షక దళం (Coast Guard) రంగంలోకి దిగింది. అత్యవసర ప్రతిస్పందన నౌకలను పంపి సహాయక చర్యలు చేపట్టింది. నౌకలోని 27 మంది సిబ్బందిని సురక్షితంగా రక్షించినట్లు రాయిటర్స్ వార్తా సంస్థ తెలిపింది. టర్కీకి చెందిన 'బెసిక్టాస్' సంస్థ ఈ నౌకను నిర్వహిస్తోంది.

ఆంక్షల నీడలో చమురు రవాణా

ఈ నౌక రష్యా చమురును రవాణా చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికే యూరోపియన్ యూనియన్ మరియు బ్రిటన్ దీనిపై ఆంక్షలు విధించాయి. యుద్ధం నేపథ్యంలో ఇరు దేశాల మధ్య దాడులు తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో ఈ అంతర్జాతీయ జలసంధిలో జరిగిన దాడి ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

RussiaOil TankerAltura Ship Drone AttackBlack Sea
వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X