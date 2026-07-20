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Rayadurgam: ఓటర్ల మ్యాపింగ్ సమీక్ష BLOలతో తహశీల్దార్ సమావేశం!

Rayadurgam: రాయదుర్గం తహశీల్దార్ కార్యాలయంలో SIR-2026 ఓటర్ల నో-మ్యాపింగ్, అనామలీస్‌పై BLOలతో తహశీల్దార్ సమీక్షా సమావేశం. వివరాలు వెల్లడించిన ఎన్నికల సిబ్బంది.

M.MITHRAM CHARKRAVARTHY, RAYADURGAM
Published on: 20 July 2026 5:16 PM IST
Rayadurgam
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Rayadurgam: ఓటర్ల మ్యాపింగ్ సమీక్ష BLOలతో తహశీల్దార్ సమావేశం!

Rayadurgam: రాయదుర్గం నియోజకవర్గం పత్రిక విలేకరులకు తెలియజేయడం ఏమనగా SIR-2026 కు సంబంధించి తహశీల్దార్ ఆఫీస్ రాయదుర్గం, ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు తహశీల్దార్ వారు బూత్ లెవెల్ అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించడమైనది. అందులో భాగముగా నో మ్యాపింగ్ మరియు అనమలైస్ కు సంబంధించి తగు సూచనలు ఇవ్వడం అయినది. ఈ సమావేశమునందు తహశీల్దార్, సూపర్వైజర్స్ మరియు బూతులు వెల్ అధికారులు ఎన్నికల సిబ్బంది హాజరైనారు.

రాయదుర్గం నియోజకవర్గం

టోటల్ ఓటర్స్ -266343

టోటల్ డిస్ట్రిబ్యూటడ్ -266343

టోటల్ డిజిటలైజేషన్ -240494

నో మ్యాపింగ్ - 14279

టోటల్ అనామలీస్ -63265

రాయదుర్గం రూరల్

టోటల్ ఓటర్స్ -34680

టోటల్ డిస్ట్రిబ్యూటడ్ -34680

టోటల్ డిజిటలైజేషన్ -31351

నో మ్యాపింగ్ - 830

టోటల్ అనామలీస్ -6481

RayadurgamSIRAnantapurBLO
M.MITHRAM CHARKRAVARTHY, RAYADURGAM

M.MITHRAM CHARKRAVARTHY, RAYADURGAM

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