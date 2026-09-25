Kapra: కాప్రాలో 19 ఏళ్లుగా కాప్రాలో వినాయక ఉత్సవాలు
Kapra: కాప్రాలో యరోయూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో 19వ ఏడాది గణేష్ నవరాత్రుల సందర్భంగా ఉచిత వైద్య శిబిరం, 19 రకాల వంటకాలతో అన్నదానం నిర్వహించారు.
కాప్రా: కాప్రాలో యరోయూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో గత 19 ఏళ్లుగా నిర్వహిస్తున్న వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు భక్తిశ్రద్ధలతో ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి. ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా ఉత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహిస్తూ భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో పాటు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.
ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం పలు సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. విన్ విజిన్ ఐ చెక్ అప్ హాస్పిటల్, జెమ్కేర్ పౌలోమి హాస్పిటల్స్ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ శిబిరానికి స్థానిక ప్రజలు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై వివిధ వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. సుమారు 200 మందికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, వారి ఆరోగ్య పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వైద్య సలహాలు, సూచనలు అందించారు.
అవసరమైన వారు వైద్యులను సంప్రదించి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన పలు విషయాలపై సూచనలు తీసుకున్నారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం 1 గంటకు 19 రకాల వంటకాలతో అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్సవాలకు హాజరైన భక్తులకు అన్నప్రసాదాన్ని అందజేశారు. అలాగే మహిళలకు ప్లేట్లు, బేసిన్లను ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు.
సేవా కార్యక్రమాల్లో స్థానికులు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనడంతో ఉత్సవ ప్రాంగణం సందడిగా మారింది. నిర్వాహకులు భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. వినాయకుడి ఆశీస్సులతో ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో, ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని నిర్వాహకులు ఆకాంక్షించారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ప్రత్యేక పూజలు, భక్తి కార్యక్రమాలు నిర్వహించగా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.
గత 19 ఏళ్లుగా వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలతో పాటు సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ స్థానిక ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటున్నామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ నెల 27న ఆదివారం వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు.
నిమజ్జన కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను పూర్తి చేస్తున్నామని, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని నిర్వాహకులు కోరారు. ఉప్పల్ నియోజకవర్గం కాప్రా బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకుడు గోగికర్ శివకుమార్ (జీఎస్కే) ఆధ్వర్యంలో వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు, సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు మీడియాకు తెలిపారు.