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Hyderabad: చార్మినార్ వద్ద మత సామరస్యం: గణేష్ శోభాయాత్రలో ముస్లిం మహిళలు!

Hyderabad: హైదరాబాద్ చార్మినార్ సమీపంలో గణేష్ నిమజ్జన ఊరేగింపులో ముస్లిం మహిళలు నృత్యం చేస్తూ ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.

SYED MUJTABA HUSSAIN, OLD CITY
Published on: 25 Sept 2026 5:39 PM IST
Hyderabad
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Hyderabad: చార్మినార్ వద్ద మత సామరస్యం: గణేష్ శోభాయాత్రలో ముస్లిం మహిళలు!

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హైదరాబాద్: మత సామరస్యానికి చక్కటి ప్రదర్శనగా, చారిత్రాత్మక చార్మినార్ సమీపంలో జరిగిన గణేష్ నిమజ్జన ఊరేగింపులో ముస్లిం మహిళలు నృత్యం చేస్తూ, పాల్గొంటూ కనిపించారు. ఇది హైదరాబాద్ యొక్క ఆదరణ పొందిన గంగా-జమునా తెహజీబ్ సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.

ఈ హృద్యమైన దృశ్యం, ఈ నగరంతో ఎప్పటినుంచో ముడిపడి ఉన్న ఐక్యతా స్ఫూర్తిని, సాంస్కృతిక సామరస్యాన్ని మరియు పరస్పర గౌరవాన్ని చాటింది.

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SYED MUJTABA HUSSAIN, OLD CITY

SYED MUJTABA HUSSAIN, OLD CITY

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