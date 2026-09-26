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Vikarabad: వికారాబాద్ కలెక్టరేట్‌లో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు!

Vikarabad: వికారాబాద్ కలెక్టరేట్‌లో ఘనంగా వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు. చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించిన జిల్లా కలెక్టర్ దీపక్ తివారి.

MOGULAIAH, VIKARABAD
Published on: 26 Sept 2026 3:01 PM IST
Vikarabad
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Vikarabad: వికారాబాద్ కలెక్టరేట్‌లో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు!

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Vikarabad: శనివారం కలెక్టరేట్ కార్యాలయ సమావేశం హాలు నందు బీసీ వెల్ఫేర్ అధికారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ జయంతి సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ దీపక్ తివారి ఆమె చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు.

ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో చాకలి ఐలమ్మ ధైర్యసాహసాలు, పోరాట స్ఫూర్తి చిరస్మరణీయమని అన్నారు.

అణగారిన వర్గాల హక్కుల కోసం ఆమె చేసిన పోరాటం సమాజానికి స్ఫూర్తిదాయకమని పేర్కొన్నారు. సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం కోసం చాకలి ఐలమ్మ చేసిన కృషిని ప్రతి ఒక్కరూ స్మరించుకోవాలని కలెక్టర్ సూచించారు.

ఆమె ఆశయాలు, పోరాట స్ఫూర్తిని భావితరాలకు అందించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ట్రైని కలెక్టర్ సచిన్ బస్వరాజ్ గుటూరు, బి సి వెల్ఫేర్ అధికారి మాధవ రెడ్డి, విద్యా శాఖ అధికారి అబ్దుల్ ఘని, డి పి ఆర్ ఓ చెన్నమ్మ,సంబంధిత అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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MOGULAIAH, VIKARABAD

MOGULAIAH, VIKARABAD

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