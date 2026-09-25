Azolla Farming Benefits: రైతన్నకు వరం 'అజోల్లా' సాగు.. తక్కువ ఖర్చుతో పశువుల దాణా, వరిలో ఎరువుల భారం తగ్గింపు!
Azolla Farming Benefits: తక్కువ ఖర్చుతో పశువులు, కోళ్లకు పోషకాహారం అందించడంతో పాటు వరి సాగులో ఎరువుల ఖర్చును తగ్గించే 'అజోల్లా' సాగు విధానం మరియు దాని లాభాల పూర్తి వివరాలు.
Azolla Farming Benefits: వ్యవసాయ రంగంలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలలో దాణా ఖర్చులు మరియు రసాయన ఎరువుల వ్యయం చాలా ముఖ్యమైనవి. ఈ సమస్యకు చక్కటి పరిష్కారంగా నీటిలో తేలే చిన్న ఫెర్న్ జాతి మొక్క అయిన 'అజోల్లా' (Azolla) నిలుస్తోంది. దీనిని శాస్త్రీయంగా 'అజోల్లా పిన్నేట' అని పిలుస్తారు. తక్కువ పెట్టుబడితో రైతులే స్వయంగా తమ పెరట్లలో లేదా పొలాల వద్ద దీనిని పెంచుకోవచ్చని వ్యవసాయ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
అజోల్లాలో పోషకాల నిధి:
అజోల్లాలో ప్రోటీన్లు (16-20%), అవసరమైన అమినో ఆమ్లాలు, పీచు పదార్థంతో పాటు కాల్షియం, ఫాస్పరస్, ఇనుము, జింక్ వంటి ఖనిజ లవణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే దీనిని ఒక ఉత్తమమైన అనుబంధ ఆహారంగా పరిగణిస్తారు.
అజోల్లా సాగు వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు:
దాణా ఖర్చు ఆదా: పాడి పశువులు మరియు కోళ్లకు అజోల్లాను అనుబంధ ఆహారంగా ఇవ్వడం ద్వారా దాణా ఖర్చు సుమారు 15% నుంచి 20% వరకు తగ్గుతుంది. ఆవులకు లేదా గేదెలకు రోజుకు 1-2 కేజీల చొప్పున ఇస్తే పాల దిగుబడితో పాటు నాణ్యత కూడా పెరుగుతుంది.
వరి సాగులో జీవన ఎరువు: అజోల్లా ఆకులపై సైనోబ్యాక్టీరియా ఉండటం వల్ల ఇది వాతావరణంలోని నత్రజనిని నేలలోకి స్థిరీకరిస్తుంది. వరి పొలంలో దీనిని వాడటం ద్వారా రసాయన ఎరువుల (యూరియా) వినియోగం తగ్గడమే కాకుండా, కలుపు పెరుగుదల అణచివేయబడుతుంది. అలాగే బెట్ట పరిస్థితుల్లో నేల తేమ ఆవిరి కాకుండా కాపాడుతుంది.
దోమల నివారణ: ఇంటి పరిసరాల్లోని నీటి వనరులలో దీనిని పెంచడం ద్వారా బయో-స్కావెంజర్గా పనిచేసి దోమల వ్యాప్తిని అరికడుతుంది.
ఇంటి వద్దే అజోల్లాను పెంచుకునే విధానం:
తొట్టి ఏర్పాటు: నీరు నిలవడానికి వీలుగా 2.5 మీటర్ల పొడవు, 1.5 మీటర్ల వెడల్పు, 9 అంగుళాల లోతు ఉండే గుంతను తవ్వి.. అందులో 150-250 జిఎస్ఎం మందం గల సిల్పాలిన్ పాలిథీన్ షీట్ను పరచాలి. (లేదా సిమెంట్ రింగులను కూడా వాడవచ్చు).
పోషకాల మిశ్రమం: షీట్లో 9 అంగుళాల మేర నీరు నింపి, 10-15 కేజీల సారవంతమైన మట్టిని స్లరీలా చేసి వేయాలి. దీనికి తోడు 2-5 కేజీల ఆరిన ఆవు పేడ, 40 గ్రాముల సూపర్ ఫాస్ఫేట్ను కలపాలి.
కల్చర్ మరియు నిర్వహణ: అర కేజీ నుండి కేజీ వరకు అజోల్లా మదర్ కల్చర్ను అందులో వేస్తే, వారం రోజుల్లో తొట్టి నిండా అజోల్లా అల్లుకుంటుంది. ప్రతిరోజూ లేదా రెండు రోజులకు ఒకసారి 20-30% అజోల్లాను సేకరించి పశువులకు, కోళ్లకు దానాగా ఇచ్చుకోవచ్చు.
సరైన యాజమాన్య పద్ధతులు పాటిస్తూ, ఎండ నేరుగా తగలకుండా షేడ్ నెట్ల క్రింద దీనిని సాగు చేయడం ద్వారా రైతులు అదనపు ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.