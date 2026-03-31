BP: బీపీ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోకుండానే.. బీపీ ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలో తెలుసా.?
BP: ఇటీవల కాలంలో హై బ్లడ్ ప్రెజర్ (High Blood Pressure) సమస్య చాలా మందిలో కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా దీనిని నియంత్రించడానికి మందులు అవసరం అవుతాయి.
BP: ఇటీవల కాలంలో హై బ్లడ్ ప్రెజర్ (High Blood Pressure) సమస్య చాలా మందిలో కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా దీనిని నియంత్రించడానికి మందులు అవసరం అవుతాయి. కానీ వైద్య నిపుణులు చెబుతున్న ప్రకారం జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేస్తే బీపీని సహజంగా నియంత్రించుకోవచ్చు. అలాంటి కొన్ని ముఖ్యమైన అలవాట్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అధిక బరువు తగ్గించుకోవాలి
శరీర బరువు పెరిగే కొద్దీ బ్లడ్ ప్రెజర్ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పొట్ట చుట్టూ ఎక్కువ కొవ్వు ఉండటం హై బీపీ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. చిన్న స్థాయిలో అయినా బరువు తగ్గితే బీపీ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఒక కిలో బరువు తగ్గితే బీపీ సుమారు 1 mm Hg వరకు తగ్గవచ్చు. పురుషుల్లో నడుము చుట్టుకొలత 40 ఇంచులు దాటితే, మహిళల్లో 35 ఇంచులు దాటితే హై బీపీ ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
రోజూ వ్యాయామం చేయాలి
ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాల వ్యాయామం చేయడం బీపీ నియంత్రణకు చాలా మంచిది. సాధారణంగా వ్యాయామం వల్ల హై బీపీ 5 నుంచి 8 mm Hg వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. వాకింగ్, జాగింగ్, సైక్లింగ్, స్విమ్మింగ్, డ్యాన్స్ వంటి ఏరోబిక్ వ్యాయామాలు మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి. అదే విధంగా వారంలో రెండు రోజులైనా శక్తి పెంచే వ్యాయామాలు (Strength Training) చేయడం కూడా ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి
హై బీపీ నియంత్రణలో ఆహారం చాలా ముఖ్యమైనది. పండ్లు, కూరగాయలు, సంపూర్ణ ధాన్యాలు, తక్కువ కొవ్వు పాలు వంటి ఆహారం తీసుకోవాలి. ఈ విధమైన ఆహారం బీపీని సుమారు 10–11 mm Hg వరకు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఉప్పు వినియోగాన్ని తగ్గించాలి
ఆహారంలో ఎక్కువ ఉప్పు తీసుకోవడం బీపీ పెరగడానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి. రోజుకు ఒక టీస్పూన్ కంటే తక్కువ సోడియం తీసుకోవడం మంచిది. ఇంకా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఇంకా తగ్గించడం మరింత ఉత్తమం.
ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్లలో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే అలాంటి ఆహారాన్ని తగ్గించడం మంచిది.
మద్యానికి దూరంగా ఉండాలి
మద్యం ఎక్కువగా తీసుకుంటే బీపీ పెరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం మానేసిన వారిలో బీపీ సుమారు 4 mm Hg వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
ధూమపానం మానేయాలి
సిగరెట్ తాగడం వల్ల తాత్కాలికంగా బీపీ పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలంలో గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదం కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి స్మోకింగ్ మానేయడం వల్ల బీపీ తగ్గడమే కాకుండా గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
మంచి నిద్ర చాలా అవసరం
రాత్రికి 7 నుంచి 9 గంటల నిద్ర చాలా అవసరం. నిద్ర తక్కువగా ఉంటే హై బీపీ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
నిద్ర సమస్యలు ఉంటే వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది. అలాగే ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి
దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి కూడా బీపీ పెరగడానికి కారణం కావచ్చు. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ధ్యానం, యోగా, లోతుగా శ్వాస తీసుకునే వ్యాయామాలు చేయడం ఉపయోగకరం. అలాగే మనసుకు నచ్చిన పనులు చేయడం కూడా ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.
ఇంట్లోనే బీపీ పరీక్షించుకోవాలి
ఇప్పుడు మార్కెట్లో హోమ్ బ్లడ్ ప్రెజర్ మానిటర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా ఇంట్లోనే బీపీని తరచూ పరీక్షించుకోవచ్చు. అలాగే వైద్యులను క్రమం తప్పకుండా కలుసుకుని ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకోవడం అవసరం.
చక్కెర, కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణ
హై బ్లడ్ షుగర్, అధిక కొలెస్ట్రాల్ కూడా గుండె సంబంధిత సమస్యలకు దారితీస్తాయి. కాబట్టి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం, వ్యాయామం చేయడం, బరువు నియంత్రణలో ఉంచడం వంటి అలవాట్లు పాటిస్తే బీపీతో పాటు ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలను కూడా నియంత్రించవచ్చు.