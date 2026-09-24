Tirupati: పనబాక కృష్ణయ్య పుట్టినరోజున ఘనంగా సేవా కార్యక్రమాలు!
Tirupati: టీడీపీ సీనియర్ నేత పనబాక కృష్ణయ్య జన్మదినం: రేణిగుంట ‘ఫ్యామిలీ అభయ క్షేత్రం’లో 400 మందికి అన్నదానం చేసి సేవా భావం చాటుకున్న తెలుగు యువత నేత పసుపులేటి పవన్ కుమార్.
తిరుపతి: తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, ఐఆర్టీసీ రిటైర్డ్ అధికారి పనబాక కృష్ణయ్య పుట్టినరోజు వేడుకలను పురస్కరించుకుని తిరుమల తెలుగు యువత నాయకులు పసుపులేటి పవన్ కుమార్ గొప్ప సేవ భావంతో ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
రేణిగుంటలోని 'ఫ్యామిలీ అభయ క్షేత్రం'లో ఆశ్రయం పొందుతున్న 400 మంది వికలాంగులు మరియు అనాథ పిల్లలకు మధ్యాహ్నం మరియు రాత్రి వేళల్లో రుచికరమైన భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సమాజంలో తోటివారికి సహాయం చేయాలనే సేవా తత్పరతతో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని ఈ సందర్భంగా పలువురు కొనియాడారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు, స్థానికులు పాల్గొని పనబాక కృష్ణయ్యకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనాథ పిల్లలు, వికలాంగుల మధ్య పవన్ కుమార్ స్వయంగా భోజనం వడ్డించి, వారిలో ఆనందాన్ని నింపుతూ కొంత సమయం గడపడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.