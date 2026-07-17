Shares: ఈ షేర్లు కొన్నవారి పంట పండింది..!
Wipro Q1 Results: ఐటీ దిగ్గజం విప్రో లిమిటెడ్ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2025-26) మొదటి త్రైమాసిక ఫలితాలను ప్రకటించింది.
Wipro Q1 Results: భారతీయ ఐటీ రంగంలో దిగ్గజ సంస్థ అయిన విప్రో లిమిటెడ్ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2025-26) మొదటి త్రైమాసిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. మార్కెట్ నిపుణులు ఊహించినట్లుగానే విప్రో ఈసారి స్థిరమైన ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకుంది. గ్లోబల్ ఐటీ మార్కెట్లో సవాళ్లు ఎదురవుతున్నా, కంపెనీ లాభాల బాటలోనే పయనించడం విశేషం.
విప్రో విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం కంపెనీ ఆర్థిక వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఈ తొలి త్రైమాసికంలో విప్రో రూ.3,352 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో వచ్చిన లాభం రూ.3,330 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 1 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఏడాది ప్రాతిపదికన విప్రో ఆదాయం భారీగా 11 శాతం పెరిగి రూ.24,479 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాది క్యూ1లో ఈ ఆదాయం రూ.22,135 కోట్లు మాత్రమే ఉండటం విశేషం. తొలి త్రైమాసికంలో లాభాలు సాధించిన శుభసందర్భంగా విప్రో యాజమాన్యం తమ ఇన్వెస్టర్లకు తీపి కబురు అందించింది. కంపెనీ బోర్డు భాగస్వామ్యులకు మధ్యంతర డివిడెండ్ ప్రకటించింది.
అర్హులైన షేర్ హోల్డర్లకు ఒక్కో షేరుకు రూ.2 చొప్పున మధ్యంతర డివిడెండ్ చెల్లించేందుకు కంపెనీ బోర్డు అధికారికంగా ఆమోదం తెలిపింది. విప్రో ప్రధాన వ్యాపారమైన కోర్ ఐటీ సర్వీసెస్ ఈ త్రైమాసికంలో 2.61 బిలియన్ డాలర్ల రెవెన్యూ సాధించింది. ఇది ఏడాది ప్రాతిపదికన 1 శాతం పెరిగినప్పటికీ, మునుపటి త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 1.4 శాతం మేర తగ్గుముఖం పట్టింది.
ఈ నేపథ్యంలోనే రాబోయే సెప్టెంబర్ త్రైమాసికానికి (Q2) సంబంధించి విప్రో ఆచితూచి అడుగులు వేస్తోంది. ఐటీ సర్వీసెస్ రెవెన్యూ మరో 1.5 శాతం వరకు తగ్గొచ్చని, కాన్స్టెంట్ కరెన్సీ మాత్రం 0.5 శాతం పెరగొచ్చని కంపెనీ అంచనా వేస్తోంది. త్రైమాసిక ఫలితాల వెల్లడి నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు విప్రో షేర్లపై కొనుగోళ్ల మొగ్గు చూపారు. ఇంట్రాడేలో రూ.175.60 వద్ద ట్రేడింగ్ ప్రారంభించిన విప్రో షేరు, ఒక దశలో 3.21 శాతం లాభపడి రూ.177.99 వద్ద గరిష్ఠాన్ని తాకింది. మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి 3.05 శాతం లాభంతో రూ.177.70 వద్ద స్థిరపడింది.
ప్రస్తుతం విప్రో స్టాక్ 52 వారాల గరిష్ఠ ధర రూ.273.10 కాగా, కనిష్ఠ ధర రూ.169 వద్ద ఉంది. నిపుణుల అంచనాలకు తగ్గట్టే ఫలితాలు రావడంతో రానున్న రోజుల్లో ఈ స్టాక్ మరింత పుంజుకునే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.