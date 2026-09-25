ATM: ఏటీఎమ్ల నుంచి డబ్బులు విత్డ్రా చేస్తే అదనపు ఛార్జీలు.. అక్టోబర్ 1 నుంచి వర్తింపు
ATM: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) తన కొంతమంది ఖాతాదారులకు నగదు ఉపసంహరణ నిబంధనల్లో మార్పులు చేసింది.
ATM: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) తన కొంతమంది ఖాతాదారులకు నగదు ఉపసంహరణ నిబంధనల్లో మార్పులు చేసింది. 2026 అక్టోబర్ 1 నుంచి బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ (BSBD) ఖాతాదారులకు ఈ కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నాయి.
నెలలో 4 సార్లు నగదు ఉపసంహరణ ఉచితం
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా BSBD ఖాతాదారులకు నెలలో 4 సార్లు నగదు ఉపసంహరణ ఉచితంగా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ATM లేదా ఇతర అర్హత ఉన్న మార్గాల ద్వారా నాలుగు సార్లు డబ్బు తీసుకుంటే అదనపు ఛార్జీ ఉండదు. అయితే నాలుగు లావాదేవీలు పూర్తయిన తర్వాత మరోసారి నగదు తీసుకుంటే ఛార్జీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 4 ఉచిత లావాదేవీల తర్వాత ప్రతి అదనపు నగదు ఉపసంహరణకు రూ.15 ఛార్జీ వసూలు చేయనున్నట్లు SBI తెలిపింది. దీనికి అదనంగా వర్తించే GST కూడా చెల్లించాలి. కాబట్టి తరచూ నగదు తీసుకునే BSBD ఖాతాదారులు ఈ పరిమితిని గుర్తుంచుకోవడం మంచిది.
డిజిటల్ చెల్లింపులకు ఎలాంటి పరిమితి లేదు
కొత్త నిబంధన వల్ల డిజిటల్ లావాదేవీలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని SBI తెలిపింది. UPI లేదా ఇతర డిజిటల్ చెల్లింపు మార్గాల్లో లావాదేవీలు చేసుకోవచ్చు. వీటికి ఈ 4 నగదు ఉపసంహరణల పరిమితి వర్తించదు. అంటే కొత్త ఛార్జీ ప్రధానంగా ఉచిత నగదు ఉపసంహరణ పరిమితిని దాటిన తర్వాత చేసే క్యాష్ విత్డ్రాయల్స్కే వర్తిస్తుంది. నగదు అవసరం లేని సందర్భాల్లో డిజిటల్ పేమెంట్లను ఉపయోగించే ఖాతాదారులపై ఈ మార్పు ప్రభావం ఉండదు.
AEPS నగదు ఉపసంహరణపై కూడా మార్పు
ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ (AePS) ద్వారా జరిగే నగదు ఉపసంహరణలకు సంబంధించి కూడా SBI నిబంధనల్లో మార్పు చేసింది. గతంలో AePS లావాదేవీలను డిజిటల్ లావాదేవీలుగా పరిగణించి, నెలలో లభించే 4 ఉచిత నగదు ఉపసంహరణల పరిమితిలో వాటిని చేర్చేవారు కాదు. అయితే అక్టోబర్ 1 నుంచి ఈ మినహాయింపు ఉండదు. అంటే AePS ద్వారా చేసే నగదు ఉపసంహరణలు కూడా కొత్త నగదు ఉపసంహరణ నిబంధనల పరిధిలోకి వస్తాయి. దీంతో BSBD ఖాతాదారులు తమ నగదు లావాదేవీల సంఖ్యను గమనించడం అవసరం.
SBIలో ఇతర మార్పులు.. లాభాల్లోనూ వృద్ధి
SBI ఇటీవల కూడా పలు నిబంధనల్లో మార్పులు చేసింది. రూ.3 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన దేశీయ బల్క్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను ఆగస్టులో సవరించింది. ఈ కొత్త వడ్డీ రేట్లు ఆగస్టు 15 నుంచి అమల్లోకి వచ్చినట్లు బ్యాంక్ తెలిపింది. ఇక 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో SBI మంచి ఆర్థిక ఫలితాలను నమోదు చేసింది. ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో బ్యాంక్ నికర లాభం రూ.21,121 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే త్రైమాసికంలో నమోదైన రూ.19,160 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 10.23 శాతం ఎక్కువ.