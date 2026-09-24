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NPS Vatsalya: నెలకు రూ.1,000 పెట్టుబడి పెడితే చాలు.. క‌ళ్లు చెదిరే మొత్తం మీ సొంతం

NPS Vatsalya: పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం చిన్న వయసు నుంచే పెట్టుబడులు ప్రారంభిస్తే, దీర్ఘకాలంలో పెద్ద మొత్తాన్ని సమకూర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

Mokshith
Published on: 24 Sept 2026 6:44 PM IST
NPS Vatsalya
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NPS Vatsalya: నెలకు రూ.1,000 పెట్టుబడి పెడితే చాలు.. క‌ళ్లు చెదిరే మొత్తం మీ సొంతం

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NPS Vatsalya: పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం చిన్న వయసు నుంచే పెట్టుబడులు ప్రారంభిస్తే, దీర్ఘకాలంలో పెద్ద మొత్తాన్ని సమకూర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పథకాల్లో ఎన్‌పీఎస్‌ వాత్సల్య కూడా ఒకటి. మైనర్ పిల్లల పేరిట తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు ఈ ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు. చిన్న మొత్తంతో మొదలుపెట్టి, చాలా కాలం పాటు పెట్టుబడిని కొనసాగించడం ఈ పథకంలోని ముఖ్యమైన అంశం.

నెలకు రూ.1,000తో ప్రారంభం

ఎన్‌పీఎస్‌ వాత్సల్యలో పిల్లల పేరుతో నెలకు రూ.1,000 చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టవచ్చని భావిద్దాం. అంటే ఏడాదికి రూ.12,000 పెట్టుబడి అవుతుంది. ఇదే మొత్తాన్ని 30 ఏళ్ల పాటు కొనసాగిస్తే, పెట్టుబడిదారుడు పెట్టిన మొత్తం పెట్టుబ‌డి రూ.3.60 లక్షలు అవుతుంది. అయితే పెట్టుబడిపై వచ్చే రాబడిని తిరిగి పెట్టుబడిలోనే కొనసాగించడం వల్ల మొత్తం విలువ క్రమంగా పెరుగుతుంది.

30 ఏళ్లకు ఎంత అవుతుంది?

ఒకవేళ ఈ పెట్టుబడికి సగటున 14 శాతం వార్షిక రాబడి లభిస్తుందని కేవలం ఉదాహరణగా తీసుకుంటే, నెలకు రూ.1,000 చొప్పున 30 ఏళ్ల పాటు పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు చివరికి దాదాపు రూ.55 లక్షల వరకు ఫండ్ విలువ చేరే అవకాశం ఉంటుంది. ఇందులో మీరు పెట్టిన అసలు మొత్తం రూ.3.60 లక్షలు కాగా, మిగిలిన మొత్తం పెట్టుబడిపై వచ్చిన వృద్ధి. అయితే 14 శాతం రాబడి హామీ కాదు. మార్కెట్ ఆధారిత పెట్టుబడుల్లో వాస్తవ రాబడి కాలానుగుణంగా మారవచ్చు.

కాంపౌండింగ్‌ వల్లే అసలు ప్రయోజనం

ఈ లెక్కలో కీలకంగా పనిచేసేది కాంపౌండింగ్. మొదట్లో రూ.1,000 పెట్టుబడితో వచ్చే వృద్ధి పెద్దగా కనిపించకపోవచ్చు. కానీ పెట్టుబడిపై వచ్చిన లాభాలు కూడా తిరిగి పెట్టుబడిలో చేరుతూ ఉంటే, కాలం గడిచే కొద్దీ ఆ మొత్తంపై కూడా రాబడి వస్తుంది. అందుకే 30 ఏళ్ల వంటి సుదీర్ఘ కాలాన్ని ఎంచుకున్నప్పుడు చివరి దశలో ఫండ్ విలువ వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇదే కారణంగా పిల్లల చిన్న వయసులోనే పెట్టుబడి ప్రారంభించడం దీర్ఘకాల లక్ష్యాలకు ఉపయోగపడుతుంది.

మధ్యలో డబ్బు తీసుకునే అవకాశం

అవసరమైన కొన్ని సందర్భాల్లో ఎన్‌పీఎస్‌ వాత్సల్య ఖాతా నుంచి పాక్షికంగా డబ్బును ఉపసంహరించుకునే నిబంధనలు ఉన్నాయి. విద్య, వైద్య అవసరాలు వంటి నిర్దిష్ట కారణాల కోసం పాక్షిక విత్‌డ్రాకు అవకాశం ఉంటుంది. అయితే దీనికి పథక నిబంధనలు, లాక్-ఇన్ వ్యవధి, విత్‌డ్రా పరిమితులు వర్తిస్తాయి. కాబట్టి అవసరమైనప్పుడు డబ్బు తీసుకునే ముందు ప్రస్తుత నిబంధనలను పరిశీలించడం ముఖ్యం.

18 ఏళ్ల తర్వాత ఏం జరుగుతుంది?

పిల్లలకు 18 ఏళ్లు పూర్తయిన తర్వాత ఎన్‌పీఎస్‌ వాత్సల్య ఖాతాను సాధారణ ఎన్‌పీఎస్‌ ఖాతాగా మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఖాతాను పిల్లలే నిర్వహించుకోవచ్చు. అంటే చిన్న వయసులో తల్లిదండ్రులు ప్రారంభించిన పొదుపు ప్రయాణాన్ని, వారు పెద్దయ్యాక కూడా కొనసాగించే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల పిల్లల ఉన్నత విద్య, భవిష్యత్తు అవసరాలు, దీర్ఘకాల ఆర్థిక లక్ష్యాల కోసం ముందుగానే పెట్టుబడి ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఎన్‌పీఎస్‌ వాత్సల్య ఒక ఎంపికగా చెప్పొచ్చు.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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