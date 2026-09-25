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Home వ్యాపారంDuronto Express: ఇది రైలు కాదు.. బాహుబలి అండీ.! స్టాప్ లేకుండానే 500 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం.. ఎక్కడవరకంటే.?

Duronto Express: ఇది రైలు కాదు.. బాహుబలి అండీ.! స్టాప్ లేకుండానే 500 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం.. ఎక్కడవరకంటే.?

Duronto Express: భారతీయ రైల్వేలో ఎలాంటి ప్రయాణికుల హాల్ట్ లేకుండా సుమారు ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించే ప్రత్యేక రైలు గురించి పూర్తి వివరాలు.

Ravi
By Ravi
Published on: 25 Sept 2026 9:27 PM IST
Duronto Express
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Duronto Express: ఇది రైలు కాదు.. బాహుబలి అండీ.! స్టాప్ లేకుండానే 500 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం.. ఎక్కడవరకంటే.?

Short News

Duronto Express: భారతీయ రైల్వే ప్రపంచంలోనే నాల్గవ అతిపెద్ద నెట్‌వర్క్‌గా నిలిచి కోట్లాది మంది ప్రయాణికులకు సేవలు అందిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిరోజూ వేలాది రైళ్లు వివిధ ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. కొన్ని రైళ్లు అత్యంత వేగంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటే, మరికొన్ని సుదూర ప్రాంతాలను కలుపుతూ ప్రయాణిస్తుంటాయి. అయితే రైలు ప్రయాణంలో భాగంగా కొన్ని ప్రత్యేక రైళ్లు ఎలాంటి ప్రయాణికుల నిలుపుదల లేకుండా వందలాది కిలోమీటర్లు నిరంతరంగా ప్రయాణిస్తుంటాయి. ఇలాంటి వినూత్న ప్రయాణాలకు సంబంధించిన విశేషాలు ఎప్పుడూ ప్రయాణికుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంటాయి.

దేశంలోనే అత్యధిక దూరం ఎలాంటి ప్రయాణికుల హాల్ట్ లేకుండా ప్రయాణించే రైళ్లలో ముంబై సెంట్రల్ – హపా దురంతో ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రత్యేక స్థానం కలిగి ఉంది. ఈ రైలు ముంబై నుంచి బయలుదేరి అహ్మదాబాద్ చేరుకునే వరకు మధ్యలో ఎలాంటి స్టాప్ ఉండదు. ఈ రెండు స్టేషన్ల మధ్య సుమారు 493 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఈ రైలు ఎలాంటి ప్రయాణికుల స్టాప్ లేకుండా పూర్తి చేస్తుంది. సుమారు 5 గంటల 50 నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఈ భారీ దూరాన్ని అధిగమించి గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటుంది.

పరిమితమైన స్టాప్‌లతో వేగంగా గమ్యస్థానాలకు చేరవేయాలనే ఉద్దేశంతో దురంతో ఎక్స్‌ప్రెస్‌లను రూపకల్పన చేశారు. ఈ రైలు ముంబై సెంట్రల్‌లో రాత్రి సమయాన బయలుదేరి తదుపరి అహ్మదాబాద్ స్టేషన్‌లో మాత్రమే ప్రయాణికుల కోసం ఆగుతుంది. అటు నుంచి సురేంద్రనగర్, రాజ్‌కోట్ మీదుగా తన గమ్యస్థానమైన హపా చేరుకుంటుంది. ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణ మార్గంలో ప్రయాణికులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా రైల్వే శాఖ తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

ఇలాంటి నాన్-స్టాప్ రైలు ప్రయాణాలు సమయాన్ని ఆదా చేయడంతో పాటు ప్రయాణికులకు అత్యంత వేగవంతమైన ప్రయాణ అనుభూతిని అందిస్తున్నాయి. ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే రైలు కోసం రవాణా శాఖ కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనలను కూడా అమలు చేస్తోంది. భవిష్యత్తులో దేశవ్యాప్తంగా మరిన్ని అత్యాధునిక హై-స్పీడ్ రైళ్లు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని రైల్వే వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

Indian Railwaysnon stop trainDuronto ExpressMumbai CentralAhmedabad
Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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