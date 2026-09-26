News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home వ్యాపారంGold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు ఊరట.. మళ్లీ తగ్గుముఖం పడుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు ఊరట.. మళ్లీ తగ్గుముఖం పడుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు

Gold Rate Today: దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలలో నిరంతరం మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

CR Reddy
Published on: 26 Sept 2026 6:34 AM IST
Gold Rate Today
X

Gold Rate Today

Short News

Gold Rate Today: దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలలో నిరంతరం మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా పసిడి ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుండటంతో కొనుగోలుదారులు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు. నిన్నటి మార్కెట్‌లో పసిడి, వెండి ధరలు కొంత మేర పడిపోయినప్పటికీ, రాబోయే దీపావళి పండుగ నాటికి ధరలు మళ్లీ గరిష్ట స్థాయికి చేరవచ్చని పలు అంతర్జాతీయ నివేదికలు మరియు ఆర్థిక సంస్థలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రముఖ గ్లోబల్ బ్యాంక్ యూబీఎస్ వెండి ధరలు మరింత వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నేటి ధరల వివరాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో పసిడి, వెండి జోరు

అంతర్జాతీయ కమోడిటీ మార్కెట్ అయిన కామెక్స్‎లో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ కోలుకుంటున్నాయి. తాజా కామెక్స్ గణాంకాల ప్రకారం.. బంగారం ధర సుమారు 0.46 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,317.80 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. అదేవిధంగా వెండి ధర కూడా 0.54 శాతం పుంజుకుని ఔన్సుకు 64.345 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయంగా చోటుచేసుకుంటున్న ఈ పరిణామాలు దేశీయ బులియన్ మార్కెట్‌పై కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయి.

ప్రముఖ నగరాల్లో నేటి బంగారం ధరలు

దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు స్వల్ప వ్యత్యాసాలతో నిలకడగా కొనసాగుతున్నాయి. వివిధ ప్రాంతాల్లోని ప్రముఖ నగరాల వారీగా 24 క్యారెట్లు (10 గ్రాములు), 22 క్యారెట్లు (10 గ్రాములు) ధరల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. హైదరాబాదులో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,52,850 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,40,110 వద్ద ట్రేడవుతోంది. విజయవాడలో కూడా హైదరాబాద్‌తో సమానంగా 24 క్యారెట్ల ధర రూ.1,52,850, అలాగే 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,40,110గా ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,53,000 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,40,260 వద్ద ఉంది. ముంబై, చెన్నై, బెంగళూరు నగరాలన్నింటిలోనూ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,52,850 వద్ద, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,40,110 వద్ద కొనసాగుతోంది.

వెండి మార్కెట్ స్థితిగతులు

బంగారంతో పాటు వెండి వైపు కూడా మహిళలు, ఇన్వెస్టర్లు ఎంతో ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ప్రస్తుత మార్కెట్ నివేదికల ప్రకారం దేశీయ మార్కెట్‌లో వెండి ధర కిలోకు రూ.2,44,960 వద్ద ట్రేడవుతోంది. పండుగ సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో వెండి కొనుగోళ్లు మరింత ఊపందుకునే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

Gold Price TodaySilver RatesGold Rate in Hyderabad
CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X