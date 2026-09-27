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Gold Price Today: బంగారం కొనుగోలుదారులకు గుడ్‌న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన పసిడి ధరలు

Gold Price Today: బ్రిటిష్ బులియన్ మార్కెట్‌లో గత కొన్ని రోజులుగా పసిడి ధరలు వరుస నష్టాలను చవిచూసినప్పటికీ, తాజాగా స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి.

CR Reddy
Published on: 27 Sept 2026 7:12 AM IST
Gold Price Today
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Gold Price Today

Short News

Gold Price Today: బ్రిటిష్ బులియన్ మార్కెట్‌లో గత కొన్ని రోజులుగా పసిడి ధరలు వరుస నష్టాలను చవిచూసినప్పటికీ, తాజాగా స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి. దేశీయంగా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న పరిస్థితుల కారణంగా గత వారం రోజుల్లో బంగారం ధరలు భారీగానే తగ్గాయి. తాజాగా బులియన్ మార్కెట్‌లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.200 పెరిగి రూ.1,52,680 వద్దకు చేరుకుంది. దీంతో గత నాలుగు రోజులుగా కొనసాగిన నష్టాల పరంపరకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ పడింది. ముడిచమురు ధరలు తగ్గడం, అమెరికన్ డాలర్ బలహీనపడటం వంటి పరిణామాలు ఇన్వెస్టర్లకు కొంత ఊరటనిచ్చాయి.

హైదరాబాద్‌లో నేటి బంగారం, వెండి ధరలు

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రధాన నగరమైన హైదరాబాద్‌లో బంగారం, వెండి ధరల వివరాలను పరిశీలిస్తే.. ఇక్కడ మార్కెట్ స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛత కలిగిన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,52,680 వద్ద ఉండగా, అదే 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,39,950 వద్ద ట్రేడవుతోంది. మరోవైపు వెండి ధరలు మాత్రం భారీగా పతనమయ్యాయి. మార్కెట్లో వెండి కిలోగ్రాము ధర రూ.2.37 లక్షల వద్ద స్థిరపడింది. గత వారం రోజులతో పోలిస్తే వెండి ధర ఏకంగా రూ.10,000 వరకు పడిపోవడం విశేషం.

వారం రోజుల్లో రూ.4,000 వరకు తగ్గిన పసిడి ధర

గడిచిన వారం రోజులను మొత్తంగా పరిశీలిస్తే బంగారం కొనుగోలుదారులకు ఇది నిజంగా ఊరటనిచ్చే విషయమే అని చెప్పవచ్చు. ఈ వారం ప్రారంభంలో అమెరికన్ డాలర్ బలపడటంతో పసిడి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. వారం మొత్తంలో చూస్తే బంగారం ధర రూ.4,000 వరకు తగ్గుముఖం పట్టింది. అయితే, ధరలు తగ్గిన తరుణంలో ఇన్వెస్టర్లు తక్కువ స్థాయిల వద్ద మళ్లీ కొనుగోళ్లు జరపడంతో మార్కెట్‌లో స్వల్ప కోలుకునే ధోరణి కనిపించిందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. హెచ్‌డీఎఫ్‌సి సెక్యూరిటీస్ కమోడిటీస్ అనలిస్ట్ సౌమిల్ గాంధీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ముడి చమురు ధరలు, డాలర్ ఇండెక్స్ గరిష్ట స్థాయిల నుంచి పడిపోవడం వల్ల ఈ వారం ధరలలో హెచ్చుతగ్గులు నమోదయ్యాయి.

పసిడి కొనుగోలుదారులకు ఇదే సరైన సమయమా?

పెళ్లిళ్లు మరియు ఇతర శుభకార్యాల సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో ధరలు తగ్గడం సామాన్య ప్రజలకు కొంత ఊరటనిస్తోంది. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితులు, ద్రవ్యోల్బణం, డాలర్ మారకం విలువ ఆధారంగా భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు మారే అవకాశం ఉంది. స్వల్పకాలికంగా ధరలు తగ్గినప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు బంగారం ఎప్పుడూ సురక్షితమైన ఆప్షన్‌గానే నిలుస్తోంది. అయినప్పటికీ కొనుగోలుదారులు మార్కెట్ ట్రెండ్ గమనిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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