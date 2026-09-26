News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home వ్యాపారంFD: అక్టోబ‌ర్ 1 నుంచి మార‌నున్న బ్యాంక్ FD రూల్స్‌.. వ‌డ్డీ రేట్ల‌పై పడే ప్ర‌భావం ఏంటి.?

FD: అక్టోబ‌ర్ 1 నుంచి మార‌నున్న బ్యాంక్ FD రూల్స్‌.. వ‌డ్డీ రేట్ల‌పై పడే ప్ర‌భావం ఏంటి.?

FD: బ్యాంకుల్లో డబ్బును ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ (FD)గా దాచుకునే వారికి కీలక విషయం. 2026 అక్టోబర్ 1 నుంచి ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లకు సంబంధించిన కొన్ని కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నాయి.

Mokshith
Published on: 26 Sept 2026 3:09 PM IST
FD
X

FD: అక్టోబ‌ర్ 1 నుంచి మార‌నున్న బ్యాంక్ FD రూల్స్‌.. వ‌డ్డీ రేట్ల‌పై పడే ప్ర‌భావం ఏంటి.?

Short News

FD: బ్యాంకుల్లో డబ్బును ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ (FD)గా దాచుకునే వారికి కీలక విషయం. 2026 అక్టోబర్ 1 నుంచి ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లకు సంబంధించిన కొన్ని కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఆర్బీఐ తీసుకొచ్చిన ఈ మార్పులు ముఖ్యంగా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును FDగా పెట్టే ఖాతాదారులు, బ్యాంకులపై ప్రభావం చూపనున్నాయి.

బల్క్ డిపాజిట్ అంటే ఏమిటి?

సాధారణంగా బ్యాంకులో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును ఒకేసారి డిపాజిట్ చేయడాన్ని బల్క్ డిపాజిట్ అంటారు. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం రూ.3 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తంతో చేసే డిపాజిట్లు ఈ కేటగిరీలోకి వస్తాయి.

ఈ మార్పు ప్రధానంగా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును FDల్లో పెట్టే కస్టమర్లకు సంబంధించినది. బ్యాంకులు ఇలాంటి భారీ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను నిర్ణయించేటప్పుడు తమ అవసరాలు, మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మరింత వెసులుబాటు పొందేలా నిబంధనలను మార్చారు. అదే సమయంలో కస్టమర్లు వివిధ బ్యాంకులు అందిస్తున్న డిపాజిట్ వడ్డీ రేట్లను సులభంగా తెలుసుకునేలా పారదర్శకతకు కూడా ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.

FD వడ్డీ రేట్లను వెబ్‌సైట్‌లో చూపించాలి

కొత్త నిబంధనల్లో మరో ముఖ్యమైన అంశం బ్యాంకుల వెబ్‌సైట్లలో FD వడ్డీ రేట్ల వివరాలను అందుబాటులో ఉంచడం. 2026 అక్టోబర్ 1 నుంచి బ్యాంకులు తమ డిపాజిట్లపై అందిస్తున్న వడ్డీ రేట్లను వెబ్‌సైట్‌లో ప్రదర్శించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో బల్క్ డిపాజిట్లకు వర్తించే వడ్డీ రేట్లు కూడా ఉంటాయి. బల్క్ డిపాజిట్లపై వర్తించే రేట్లను బ్యాంకులు ప్రతి పని దినం ఉదయం 10 గంటలలోపు అప్‌డేట్ చేయాలి.

దీనికి గరిష్ఠంగా 10 నిమిషాల అదనపు సమయం ఉండటంతో ఉదయం 10:10 గంటలలోపు వివరాలను అప్‌డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పెద్ద మొత్తంలో FD చేయాలనుకునే కస్టమర్లు బ్యాంకులు అందిస్తున్న వడ్డీ రేట్లను సులభంగా పోల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

సాధారణ FDల వడ్డీ రేట్లు మారిపోతాయా?

ఈ మార్పుల కారణంగా సాధారణ FDలపై వెంటనే వడ్డీ రేట్లు తగ్గడం లేదా పెరగడం తప్పనిసరి కాదు. ఎందుకంటే కొత్త నిబంధనలు ప్రధానంగా బల్క్ డిపాజిట్లకు సంబంధించినవి. అంటే కొన్ని వేల రూపాయలు, లక్షల రూపాయలు లేదా సాధారణ మొత్తంతో ఇప్పటికే FD చేసిన వారికి కేవలం ఈ కొత్త నిబంధనల వల్ల వారి FD వడ్డీ రేటు నేరుగా మారాల్సిన అవసరం లేదు.

ఇప్పటికే ఉన్న FDపై వర్తించే నిబంధనలు, ఒప్పందం ప్రకారం వడ్డీ కొనసాగుతుంది. అయితే బ్యాంకులు తమ డిపాజిట్ రేట్లను మార్కెట్ పరిస్థితులు, నిధుల అవసరం వంటి అంశాలను బట్టి నిర్ణయిస్తాయి. అందువల్ల ఒకే కాలవ్యవధికి వేర్వేరు బ్యాంకులు వేర్వేరు వడ్డీ రేట్లను అందించే అవకాశం ఉంటుంది.

పెద్ద మొత్తంలో FD చేసే వారికి ఉపయోగం ఏంటి?

కొత్త నిబంధనల వల్ల ముఖ్యంగా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును FDగా పెట్టాలనుకునే వారికి బ్యాంకుల మధ్య వడ్డీ రేట్లను పోల్చుకునే అవకాశం మరింత స్పష్టంగా ఉంటుంది. ఒక బ్యాంకుకు పెద్ద మొత్తంలో డిపాజిట్లు అవసరమైన సమయంలో, బల్క్ డిపాజిట్లపై ప్రత్యేక వడ్డీ రేటును అందించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

అందువల్ల రూ.3 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని FDలో పెట్టాలనుకునే వారు అక్టోబర్ 1 తర్వాత వివిధ బ్యాంకులు అందిస్తున్న బల్క్ డిపాజిట్ వడ్డీ రేట్లను పరిశీలించడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మొత్తంగా చూస్తే, 2026 అక్టోబర్ 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే మార్పులు ప్రధానంగా పెద్ద మొత్తంలో డిపాజిట్లు చేసే కస్టమర్లు, బ్యాంకులకు సంబంధించినవే. సాధారణ FD ఖాతాదారుల వడ్డీ రేట్లపై ఈ నిబంధనల వల్ల నేరుగా ప్రభావం పడాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే బ్యాంకులు భవిష్యత్తులో తమ డిపాజిట్ రేట్లను మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్చవచ్చు.

FD rules 2026bank FD rulesRBI FD rulesbulk deposit rulesbulk FD interest ratesbank FD interest ratesRBI bulk deposit rules
Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X