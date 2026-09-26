EPF: కొత్తింటి కోసం పీఎఫ్ నుంచి ఎంత డబ్బు తీసుకోవచ్చు.?
EPF: ఉద్యోగుల భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఉపయోగపడే ముఖ్యమైన పొదుపు పథకాల్లో EPF ఒకటి. అయితే ఇది కేవలం రిటైర్మెంట్ తర్వాత మాత్రమే కాకుండా..
EPF: ఉద్యోగుల భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఉపయోగపడే ముఖ్యమైన పొదుపు పథకాల్లో EPF ఒకటి. అయితే ఇది కేవలం రిటైర్మెంట్ తర్వాత మాత్రమే కాకుండా.. అవసరమైన సందర్భాల్లో EPF ఖాతా నుంచి కొంత మొత్తాన్ని ముందుగానే తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా ఇల్లు కొనడం, కొత్త ఇల్లు కట్టుకోవడం, హోమ్ లోన్ చెల్లించడం, ఇంటి మరమ్మతులు లేదా రినోవేషన్ వంటి అవసరాలకు PF నుంచి కొంత మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
12 నెలల సభ్యత్వం తప్పనిసరి
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం హౌసింగ్కు సంబంధించిన PF విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే ఉద్యోగి కనీసం 12 నెలల పాటు EPF సభ్యుడిగా ఉండాలి. ఈ అర్హత పూర్తయిన తర్వాత ఇల్లు, ఫ్లాట్ లేదా స్థలం కొనుగోలు చేయడం, కొత్త ఇల్లు నిర్మించడం, హోమ్ లోన్ చెల్లించడం, ఇప్పటికే ఉన్న ఇంటికి మరమ్మతులు చేయడం లేదా రినోవేషన్ వంటి అవసరాలకు PF మొత్తాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే ఉద్యోగంలో చేరిన వెంటనే PF నుంచి ఇంటి కోసం డబ్బు తీసుకునే అవకాశం ఉండదు. కనీసం 12 నెలల EPF సభ్యత్వం పూర్తయ్యాకే హౌసింగ్ కేటగిరీలో విత్డ్రా చేసుకునే అర్హత వస్తుంది.
PFలో ఎంత మొత్తం వరకు తీసుకోవచ్చు?
కొత్త విధానంలో PF నుంచి ఎంత డబ్బు తీసుకోవచ్చో నిర్ణయించడానికి ఎలిజిబుల్ మెంబర్ బ్యాలెన్స్ను ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటారు. హౌసింగ్ అవసరాల కోసం ఈ అర్హత కలిగిన PF బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఖాతాలో కనీసం 25 శాతం మొత్తం మిగిలి ఉండేలా నిబంధన ఉంది.
సులభంగా చెప్పాలంటే.. అర్హత కలిగిన PF బ్యాలెన్స్ రూ. 10 లక్షలు ఉంటే, 25 శాతం అంటే రూ. 2.50 లక్షలు ఖాతాలో ఉండాలి. ఈ లెక్కన సుమారు రూ. 7.50 లక్షల వరకు విత్డ్రా చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే వాస్తవంగా ఆమోదించే మొత్తం EPFO రికార్డులు, అర్హత, వర్తించే నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ హౌసింగ్ కేటగిరీలో PF విత్డ్రా సదుపాయాన్ని మొత్తం సభ్యత్వ కాలంలో గరిష్ఠంగా 5 సార్లు ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది.
ఏ అవసరాలకు PF నుంచి డబ్బు తీసుకోవచ్చు?
EPF హౌసింగ్ కేటగిరీలో కేవలం కొత్త ఇల్లు కొనడానికి మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని అవసరాలకు కూడా విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. వాటిలో ఇల్లు లేదా ఫ్లాట్ కొనుగోలు, స్థలం కొనుగోలు, కొత్త ఇల్లు నిర్మించడం, హోమ్ లోన్ చెల్లించడం, ఇప్పటికే ఉన్న ఇంటికి మరమ్మతులు చేయడం, రినోవేషన్ లేదా అవసరమైన మార్పులు చేయడం వంటివి ఉన్నాయి. గతంలో కొన్ని PF విత్డ్రా నిబంధనల్లో ఉద్యోగి జీతాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని పరిమితులను నిర్ణయించేవారు. కొత్త విధానంలో మాత్రం ఎలిజిబుల్ మెంబర్ బ్యాలెన్స్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. అంటే మీ PF ఖాతాలో ఉన్న అర్హత కలిగిన మొత్తాన్ని బట్టి విత్డ్రా పరిమితి మారుతుంది.
UAN, KYC వివరాలు సరిగ్గా ఉండాలి
PF నుంచి డబ్బు తీసుకోవాలంటే ఉద్యోగి UAN, KYC, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. బ్యాంక్ వివరాల్లో తప్పులు, KYCలో తేడాలు లేదా వ్యక్తిగత సమాచారంలో పొరపాట్లు ఉంటే PF క్లెయిమ్ ఆలస్యం కావచ్చు. అందుకే విత్డ్రా కోసం దరఖాస్తు చేసే ముందు EPFO ఖాతాలోని వివరాలను ఒకసారి పరిశీలించుకోవడం మంచిది.
భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ వేర్వేరు EPF సభ్యులుగా ఉంటే, ఇద్దరూ తమ తమ అర్హతలు, PF బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా ఒకే ఆస్తికి సంబంధించిన అర్హత కలిగిన హౌసింగ్ ఖర్చు కోసం విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ప్రతి ఒక్కరి విత్డ్రా వారి వ్యక్తిగత PF బ్యాలెన్స్, అర్హతలు, వర్తించే నిబంధనల ప్రకారమే నిర్ణయిస్తారు.
మొత్తంగా చూస్తే, EPF స్కీమ్ 2026లో ఇంటికి సంబంధించిన అవసరాల కోసం PF విత్డ్రా ప్రక్రియను సులభతరం చేశారు. 12 నెలల EPF సభ్యత్వం పూర్తయిన తర్వాత అర్హత ఉన్న ఉద్యోగులు ఇల్లు కొనడం, నిర్మించడం, హోమ్ లోన్ చెల్లించడం లేదా ఇంటి మరమ్మతుల కోసం PF మొత్తాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే ఖాతాలో కనీసం 25 శాతం బ్యాలెన్స్ కొనసాగించే నిబంధనను తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి.