విమానయాన సంస్థలకు కేంద్రం ఊరట.. ల్యాండింగ్, పార్కింగ్ ఛార్జీలు 25% కట్!
Aviation News: ఇరాన్ యుద్ధం సృష్టించిన ఆర్థిక ఒత్తిడితో సతమతమవుతున్న దేశీయ విమానయాన సంస్థలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. విమానాల ల్యాండింగ్ మరియు పార్కింగ్ రుసుములను 25 శాతం మేర తగ్గించాలని దేశంలోని ప్రధాన విమానాశ్రయాలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ తగ్గింపులు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని, రాబోయే మూడు నెలల పాటు కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేసింది.
ఎయిర్ లైన్స్ విజ్ఞప్తితో నిర్ణయం
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా విమానయాన రంగం భారీ నష్టాలను చవిచూసింది. ఇంధన ధరల పెరుగుదల, ప్రయాణ మార్గాల మార్పుతో ఇండిగో, ఎయిరిండియా వంటి దిగ్గజ సంస్థలపై ఆర్థిక భారం పెరిగింది. ఈ క్రమంలో విమానాశ్రయ రుసుములను తగ్గించాలని ఆయా సంస్థలు కేంద్రాన్ని అభ్యర్థించాయి. దీనిపై సానుకూలంగా స్పందించిన కేంద్రం, ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎకనామిక్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (AERA) ద్వారా ఈ ఆదేశాలు జారీ చేయించింది.
మార్కెట్లో జోష్.. ఇండిగో షేర్ల జంప్!
మరోవైపు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య రెండు వారాల పాటు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదరడం విమానయాన రంగానికి కొత్త ఆశలు చిగురింపజేసింది. యుద్ధం సద్దుమణుగుతుందన్న సంకేతాలతో విమానయాన షేర్లు రాణించాయి. ముఖ్యంగా దేశీయ దిగ్గజం ఇండిగో (IndiGo) షేర్లు ఈరోజు ఏకంగా 10 శాతం పెరిగి అప్పర్ సర్క్యూట్ని తాకాయి.
తక్షణ అమలు
ఈ తాత్కాలిక ఛార్జీల తగ్గింపు నిర్ణయం వల్ల విమానయాన సంస్థల నిర్వహణ ఖర్చులు తగ్గి, అవి తిరిగి పుంజుకునే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయం పట్ల విమానయాన రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.