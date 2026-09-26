Ethanol Car: 100 శాతం ఇథనాల్ కారుతో ఇంధన ఖర్చును లీటరుకు రూ. 25కు తగ్గించవచ్చు.. నితిన్ గడ్కరీ
Ethanol Fuel Car: 100% ఇథనాల్ కారుతో ఇంధన ఖర్చు లీటరుకు రూ. 25కి తగ్గుతుందని నితిన్ గడ్కరీ వెల్లడి. టయోటా ఇన్నోవా ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ అక్టోబర్లో లాంచ్.
Ethanol Fuel Car: పూర్తిగా ఇథనాల్తో నడిచే కారుకు మారడం వల్ల ఇంధన ఖర్చులను లీటరుకు సుమారు రూ. 25కు తగ్గించవచ్చని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు.
E20 పెట్రోల్పై కొనసాగుతున్న చర్చల నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాలకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహాన్ని ముమ్మరం చేస్తున్న తరుణంలో, టయోటా యొక్క 100 శాతం ఇథనాల్తో నడిచే ఇన్నోవా అక్టోబర్లో విడుదల కానుందని, దీనికి పెట్రోల్ అవసరం ఉండదని గడ్కరీ తెలిపారు.
ఒక కార్యక్రమంలో గడ్కరీ మాట్లాడుతూ, ఈ వాహనానికి పెట్రోల్ అవసరం ఉండదని, దీని నిర్వహణ ఖర్చు లీటరుకు సుమారు రూ. 25 ధర ఉన్న పెట్రోల్ కారుతో సమానంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
అక్టోబర్లో జరగనున్న టయోటా ఇన్నోవా ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనం ప్రారంభోత్సవానికి తనను ఆహ్వానించినట్లు గడ్కరీ తెలిపారు. ఈ వాహనాన్ని సంప్రదాయ పెట్రోల్కు బదులుగా 100 శాతం ఇథనాల్తో నడిచేలా రూపొందించారని, ఇది నడుస్తున్నప్పుడు 60 శాతం విద్యుత్ను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
"ప్రపంచంలోని 19 దేశాల్లో ఇథనాల్ను ఉపయోగిస్తున్నారు, కానీ భారతదేశంలోని ఏ వాహనం నుంచీ ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ఫిర్యాదు రాలేదు. 100 శాతం ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్తో నడిచే టయోటా ఇన్నోవా కారు ప్రారంభోత్సవానికి అక్టోబర్లో నన్ను ఆహ్వానించారు.
భారతదేశం యొక్క E20 ఇథనాల్ మిశ్రమా విధానంపై కొనసాగుతున్న చర్చల మధ్య ఈ ప్రకటన వెలువడింది. ఈ విధానం ప్రకారం పెట్రోల్ను 20 శాతం వరకు ఇథనాల్తో కలుపుతారు. వాహనాల మైలేజ్, ఇంజిన్ పనితీరు మరియు దీర్ఘకాలిక నిర్వహణపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందనే దానిపై ప్రజలు, చట్టసభ సభ్యులు కొన్ని వర్గాల నుంచి ప్రశ్నలు ఎదుర్కొంటున్నారు.
భారతదేశంలో ఇథనాల్ మిశ్రమ ఇంధనాన్ని ఉపయోగించే వాహనాల నుంచి ఎలాంటి ఫిర్యాదులు అందలేదని గడ్కరీ తెలిపారు. మైలేజ్, ఇంజిన్ ఆరోగ్యం లేదా నిర్వహణ ఖర్చులపై E20 ప్రభావానికి సంబంధించి వాహన తయారీదారులు, ఆటోమొబైల్ సంఘాలు లేదా వినియోగదారుల సమూహాల నుండి తమకు విస్తృతమైన లేదా ధృవీకరించబడిన ఫిర్యాదులు అందలేదని ప్రభుత్వం కూడా పేర్కొంది. ఈ మిశ్రణ కార్యక్రమానికి మద్దతుగా, ఇంజిన్ మన్నిక మరియు పదార్థాల అనుకూలతను అంచనా వేసే ప్రయోగశాల అధ్యయనాలు మరియు క్షేత్రస్థాయి పరీక్షలను అది ఉదహరించింది.
భారతదేశంలో ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనాలను ప్రవేశపెట్టడానికి వాహన తయారీదారులు చేస్తున్న ఇతర ప్రయత్నాలను అనుసరిస్తూ, టయోటా ప్రతిపాదించిన కేవలం ఇథనాల్తో నడిచే ఇన్నోవా వచ్చింది. జూన్లో, మారుతి సుజుకి దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ప్యాసింజర్ కారుగా వర్ణించబడిన దానిని ప్రారంభించింది. ఇటువంటి వాహనాలు E20 నుండి స్వచ్ఛమైన ఇథనాల్ వరకు, వివిధ రకాల ఇథనాల్-పెట్రోల్ మిశ్రమాలపై పనిచేసేలా రూపొందించబడ్డాయి. దీనివల్ల లభ్యతను బట్టి వేర్వేరు ఇంధన కూర్పులను ఉపయోగించుకోవడానికి వీలవుతుంది.