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International Yoga Day 2026: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం 2026 – ఆరోగ్యకర వృద్ధాప్యంకోసం యోగా మొదలుపెట్టండి

International Yoga Day 2026: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం 2026 (International Yoga Day) ప్రత్యేక కథనం.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Updated on: 17 Jun 2026 3:34 PM IST
International Yoga Day 2026
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International Yoga Day 2026: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం 2026: ఈ ఏడాది ప్రత్యేక థీమ్ ఏంటో తెలుసా?

అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం • 21 జూన్ 2026

కపిల్ ఆయుర్వేద - చంపాపేట్ | హనుమకొండ | కేపీహెచ్బీ

థీమ్: ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యం కోసం యోగా

ప్రపంచవ్యాప్తంగా 190 కంటే ఎక్కువ దేశాల్లో జరుపుకునే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది.

యోగా అంటే ఏమిటి?

'యుజ్' అనే సంస్కృత ధాతువు నుండి వచ్చిన యోగా అంటే కలయిక. మనస్సు-శరీరం-ప్రకృతి మధ్య సమతుల్యతను సృష్టించే సంపూర్ణ జీవన విధానం.

యోగా ప్రయోజనాలు:

ఒత్తిడి తగ్గింపు

రక్తపోటు నియంత్రణ

గుండె ఆరోగ్యానికి మద్దతు

జ్ఞాపకశక్తి మరియు ఏకాగ్రత పెంపు

నిద్ర నాణ్యత మెరుగుదల

సమతుల్యత మరియు కండరాల బలం

యోగా పునాదులు:

యమాలు - నైతిక నియమాలు

నియమాలు – వ్యక్తిగత క్రమశిక్షణ మరియు ఆత్మపరిశీలన

ప్రాణాయామం:

నాడీ శోధన - సమతుల్యత

భ్రమరి - ప్రశాంతత

శీతలి - చల్లదనం

కపాలభాతి - శక్తి

ఉజ్జయి - ఏకాగ్రత

సిఫార్సు చేసిన ఆసనాలు:

మార్జార్యాసనం - వెన్నెముక సడలింపు

బాలాసనం - విశ్రాంతి

తాడాసనం - సమతుల్యత

శవాసనం - సంపూర్ణ విశ్రాంతి

యోగా నిద్ర మరియు ధ్యానం:

రోజుకు కొన్ని నిమిషాల సాధన కూడా దీర్ఘకాలిక మానసిక ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది.

ఎందుకు ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యం?

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వృద్ధుల జనాభా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో యోగా తక్కువ ఖర్చుతో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే సాధనంగా గుర్తింపు పొందుతోంది.

అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ చరిత్ర:

2014లో ఐక్యరాజ్యసమితిలో ప్రతిపాదన అనంతరం జూన్ 21ను అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా ప్రకటించారు. 2015లో మొదటి అధికారిక వేడుక జరిగింది.

ఎలా పాల్గొనాలి:

• స్థానిక యోగా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనండి

• ఇంట్లో కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ పాటించండి

• కుటుంబ సభ్యులను ప్రోత్సహించండి

• యోగా సాధనను పంచుకోండి

ముగింపు:

యోగా కేవలం వ్యాయామం కాదు — జీవన తత్వం. ఈ రోజు ప్రారంభించే చిన్న అలవాటు రేపటి ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి పెట్టుబడి.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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