International Yoga Day 2026: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం 2026 – ఆరోగ్యకర వృద్ధాప్యంకోసం యోగా మొదలుపెట్టండి
International Yoga Day 2026: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం 2026 (International Yoga Day) ప్రత్యేక కథనం.
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం • 21 జూన్ 2026
కపిల్ ఆయుర్వేద - చంపాపేట్ | హనుమకొండ | కేపీహెచ్బీ
థీమ్: ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యం కోసం యోగా
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 190 కంటే ఎక్కువ దేశాల్లో జరుపుకునే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది.
యోగా అంటే ఏమిటి?
'యుజ్' అనే సంస్కృత ధాతువు నుండి వచ్చిన యోగా అంటే కలయిక. మనస్సు-శరీరం-ప్రకృతి మధ్య సమతుల్యతను సృష్టించే సంపూర్ణ జీవన విధానం.
యోగా ప్రయోజనాలు:
ఒత్తిడి తగ్గింపు
రక్తపోటు నియంత్రణ
గుండె ఆరోగ్యానికి మద్దతు
జ్ఞాపకశక్తి మరియు ఏకాగ్రత పెంపు
నిద్ర నాణ్యత మెరుగుదల
సమతుల్యత మరియు కండరాల బలం
యోగా పునాదులు:
యమాలు - నైతిక నియమాలు
నియమాలు – వ్యక్తిగత క్రమశిక్షణ మరియు ఆత్మపరిశీలన
ప్రాణాయామం:
నాడీ శోధన - సమతుల్యత
భ్రమరి - ప్రశాంతత
శీతలి - చల్లదనం
కపాలభాతి - శక్తి
ఉజ్జయి - ఏకాగ్రత
సిఫార్సు చేసిన ఆసనాలు:
మార్జార్యాసనం - వెన్నెముక సడలింపు
బాలాసనం - విశ్రాంతి
తాడాసనం - సమతుల్యత
శవాసనం - సంపూర్ణ విశ్రాంతి
యోగా నిద్ర మరియు ధ్యానం:
రోజుకు కొన్ని నిమిషాల సాధన కూడా దీర్ఘకాలిక మానసిక ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది.
ఎందుకు ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యం?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వృద్ధుల జనాభా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో యోగా తక్కువ ఖర్చుతో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే సాధనంగా గుర్తింపు పొందుతోంది.
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ చరిత్ర:
2014లో ఐక్యరాజ్యసమితిలో ప్రతిపాదన అనంతరం జూన్ 21ను అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా ప్రకటించారు. 2015లో మొదటి అధికారిక వేడుక జరిగింది.
ఎలా పాల్గొనాలి:
• స్థానిక యోగా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనండి
• ఇంట్లో కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ పాటించండి
• కుటుంబ సభ్యులను ప్రోత్సహించండి
• యోగా సాధనను పంచుకోండి
ముగింపు:
యోగా కేవలం వ్యాయామం కాదు — జీవన తత్వం. ఈ రోజు ప్రారంభించే చిన్న అలవాటు రేపటి ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి పెట్టుబడి.