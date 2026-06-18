Hyderabad: ఫార్మా, ఫుడ్ రంగాల్లో బంపర్ కెరీర్.. JNTU గుర్తింపుతో ఐఐపీలో ‘MSPT’ పీజీ కోర్సు!
Indian Institute of Packaging: ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ (IIP) హైదరాబాద్ రీజినల్ సెంటర్, 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి గానూ మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ (MSPT) కోర్సులో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు కోరుతోంది.
Indian Institute of Packaging: ప్యాకేజింగ్ రంగంలో వస్తున్న విప్లవాత్మక మార్పులు, సరికొత్త ఆవిష్కరణల నేపథ్యంలో నిపుణులైన అభ్యర్థులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్లోని 'ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్' (IIP) రీజినల్ సెంటర్, జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నలాజికల్ యూనివర్సిటీ (JNTU) హైదరాబాద్ గుర్తింపుతో అందిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ (MSPT) కోర్సులో 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి గానూ ప్రవేశాల కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లతో పాటు, ఫోర్-ఇయర్స్ సైన్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఈ రెండేళ్ల పీజీ కోర్సుకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.
కోర్సు ముఖ్యాంశాలు మరియు సిలబస్ విధానం
ఐఐపీ (IIP) అడిషనల్ డైరెక్టర్ మరియు రీజినల్ ఆఫీసర్ ప్రొఫెసర్ (డాక్టర్) బాబూరావు గూడూరి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ కోర్సును పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా థియరీ మరియు ప్రాక్టికల్స్ కలయికతో అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు.
నాలుగు సెమిస్టర్లు: ఈ రెండేళ్ల కోర్సులో మొదటి మూడు సెమిస్టర్లు క్లాస్రూమ్ బోధన, ల్యాబ్ ప్రాక్టికల్స్, సెమినార్లు మరియు ఇండస్ట్రీ విజిట్స్ ఉంటాయి.
మొదటి సంవత్సరం (1 & 2 సెమిస్టర్లు): ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్, ప్రొడక్ట్ ప్యాకేజ్ డెవలప్మెంట్, ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ, ప్యాకేజింగ్ ఎకనామిక్స్ మరియు ఫార్మాస్యూటికల్ & మెడికల్ డివైస్ ప్యాకేజింగ్ వంటి అంశాలపై శిక్షణ ఇస్తారు.
రెండో సంవత్సరం (3వ సెమిస్టర్): స్పెషాలిటీ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ, ప్యాకేజింగ్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్ తదితర అంశాలు ఉంటాయి.
ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్న్షిప్: చివరి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ పూర్తిగా ఆరు నెలల పాటు పరిశ్రమలలో పెయిడ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్న్షిప్ (Paid Internship) రూపంలో ఉంటుంది.
MSPT ప్రోగ్రామ్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి?
ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్: విద్యార్థులు ప్రతి సెమిస్టర్లో కనీసం 20 నుండి 25 ప్రయోగాలు (Experiments) సొంతంగా చేస్తారు. దీనివల్ల మెటీరియల్ టెస్టింగ్ మరియు ప్యాకేజ్ డిజైన్పై పూర్తి పట్టు వస్తుంది.
ప్రత్యేక ఫోకస్: హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం నగరాలు ఫార్మా హబ్లుగా ఉన్న నేపథ్యంలో.. ఫార్మాస్యూటికల్, మెడికల్ డివైస్ ప్యాకేజింగ్ మరియు పర్యావరణహిత సస్టైనబిలిటీ ప్యాకేజింగ్పై ఇక్కడ ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు.
ఉపాధి అవకాశాలు: కోర్సు విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వారికి ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఎఫ్ఎమ్సిజి (FMCG), లాజిస్టిక్స్ మరియు ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ రంగాలలో 100% ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ లభిస్తుంది.
అర్హతలు, ప్రవేశ విధానం మరియు కీలక తేదీలు:
అర్హత: ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు లేదా నాలుగేళ్ల సైన్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు అర్హులు. చెల్లుబాటు అయ్యే 'గేట్' (GATE) స్కోర్ ఉన్న అభ్యర్థులను కూడా పరిశీలిస్తారు.
ఎంపిక విధానం: రాత పరీక్ష (Written Examination) మరియు పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అడ్మిషన్లు ఉంటాయి.
క్లాసుల ప్రారంభం: జూలై చివరి వారంలో లేదా ఆగస్టు మొదటి వారంలో అకడమిక్ సెషన్స్ ప్రారంభమవుతాయి.
ముఖ్యమైన తేదీలు:
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: జూన్ 22, 2026
ప్రవేశ పరీక్ష (IIPCET-2026) తేదీ: జూన్ 27, 2026
ఆసక్తి మరియు అర్హత కలిగిన విద్యార్థులు మరిన్ని వివరాల కోసం ఐఐపీ (IIP) అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.