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Hyderabad: ఫార్మా, ఫుడ్ రంగాల్లో బంపర్ కెరీర్.. JNTU గుర్తింపుతో ఐఐపీలో ‘MSPT’ పీజీ కోర్సు!

Indian Institute of Packaging: ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ (IIP) హైదరాబాద్ రీజినల్ సెంటర్, 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి గానూ మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ (MSPT) కోర్సులో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు కోరుతోంది.

Arun Chilukuri
Published on: 18 Jun 2026 3:22 PM IST
Hyderabad
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Hyderabad: ఫార్మా, ఫుడ్ రంగాల్లో బంపర్ కెరీర్.. JNTU గుర్తింపుతో ఐఐపీలో ‘MSPT’ పీజీ కోర్సు!

Short News

Indian Institute of Packaging: ప్యాకేజింగ్ రంగంలో వస్తున్న విప్లవాత్మక మార్పులు, సరికొత్త ఆవిష్కరణల నేపథ్యంలో నిపుణులైన అభ్యర్థులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్‌లోని 'ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్' (IIP) రీజినల్ సెంటర్, జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ టెక్నలాజికల్ యూనివర్సిటీ (JNTU) హైదరాబాద్ గుర్తింపుతో అందిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ (MSPT) కోర్సులో 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి గానూ ప్రవేశాల కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లతో పాటు, ఫోర్-ఇయర్స్ సైన్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఈ రెండేళ్ల పీజీ కోర్సుకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.

కోర్సు ముఖ్యాంశాలు మరియు సిలబస్ విధానం

ఐఐపీ (IIP) అడిషనల్ డైరెక్టర్ మరియు రీజినల్ ఆఫీసర్ ప్రొఫెసర్ (డాక్టర్) బాబూరావు గూడూరి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ కోర్సును పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా థియరీ మరియు ప్రాక్టికల్స్‌ కలయికతో అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు.

నాలుగు సెమిస్టర్లు: ఈ రెండేళ్ల కోర్సులో మొదటి మూడు సెమిస్టర్లు క్లాస్‌రూమ్ బోధన, ల్యాబ్ ప్రాక్టికల్స్, సెమినార్లు మరియు ఇండస్ట్రీ విజిట్స్‌ ఉంటాయి.

మొదటి సంవత్సరం (1 & 2 సెమిస్టర్లు): ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్, ప్రొడక్ట్ ప్యాకేజ్ డెవలప్‌మెంట్, ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ, ప్యాకేజింగ్ ఎకనామిక్స్ మరియు ఫార్మాస్యూటికల్ & మెడికల్ డివైస్ ప్యాకేజింగ్ వంటి అంశాలపై శిక్షణ ఇస్తారు.

రెండో సంవత్సరం (3వ సెమిస్టర్): స్పెషాలిటీ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ, ప్యాకేజింగ్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్‌మెంట్ తదితర అంశాలు ఉంటాయి.

ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్న్‌షిప్: చివరి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ పూర్తిగా ఆరు నెలల పాటు పరిశ్రమలలో పెయిడ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్న్‌షిప్ (Paid Internship) రూపంలో ఉంటుంది.

MSPT ప్రోగ్రామ్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి?

ప్రాక్టికల్ ఎక్స్‌పోజర్: విద్యార్థులు ప్రతి సెమిస్టర్‌లో కనీసం 20 నుండి 25 ప్రయోగాలు (Experiments) సొంతంగా చేస్తారు. దీనివల్ల మెటీరియల్ టెస్టింగ్ మరియు ప్యాకేజ్ డిజైన్‌పై పూర్తి పట్టు వస్తుంది.

ప్రత్యేక ఫోకస్: హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం నగరాలు ఫార్మా హబ్‌లుగా ఉన్న నేపథ్యంలో.. ఫార్మాస్యూటికల్, మెడికల్ డివైస్ ప్యాకేజింగ్ మరియు పర్యావరణహిత సస్టైనబిలిటీ ప్యాకేజింగ్‌పై ఇక్కడ ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు.

ఉపాధి అవకాశాలు: కోర్సు విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వారికి ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఎఫ్‌ఎమ్‌సిజి (FMCG), లాజిస్టిక్స్ మరియు ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ రంగాలలో 100% ప్లేస్‌మెంట్ అసిస్టెన్స్ లభిస్తుంది.

అర్హతలు, ప్రవేశ విధానం మరియు కీలక తేదీలు:

అర్హత: ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు లేదా నాలుగేళ్ల సైన్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు అర్హులు. చెల్లుబాటు అయ్యే 'గేట్' (GATE) స్కోర్ ఉన్న అభ్యర్థులను కూడా పరిశీలిస్తారు.

ఎంపిక విధానం: రాత పరీక్ష (Written Examination) మరియు పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అడ్మిషన్లు ఉంటాయి.

క్లాసుల ప్రారంభం: జూలై చివరి వారంలో లేదా ఆగస్టు మొదటి వారంలో అకడమిక్ సెషన్స్ ప్రారంభమవుతాయి.

ముఖ్యమైన తేదీలు:

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: జూన్ 22, 2026

ప్రవేశ పరీక్ష (IIPCET-2026) తేదీ: జూన్ 27, 2026

ఆసక్తి మరియు అర్హత కలిగిన విద్యార్థులు మరిన్ని వివరాల కోసం ఐఐపీ (IIP) అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.


HyderabadIndian Institute of PackagingPackaging Technology Course
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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