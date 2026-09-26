Nissan Pixo EV: బుల్లి ఎలక్ట్రిక్ కారు.. 259 కి.మీ రేంజ్తో నిస్సాన్ పిక్సో!
Nissan Pixo EV: నిస్సాన్ పిక్సో చిన్న ఎలక్ట్రిక్ కారుగా పరిచయమైంది. 27.5kWh బ్యాటరీతో 259 కి.మీ రేంజ్, 28 నిమిషాల ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ప్రత్యేకతలు.
Nissan Pixo EV: ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా నగరాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాలకు సరిపోయే చిన్న, కాంపాక్ట్ కార్లకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ఈ ట్రెండ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని నిస్సాన్ ఓ కొత్త చిన్న ఎలక్ట్రిక్ కారును పరిచయం చేసింది. ‘పిక్సో’ పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ ఎ-సెగ్మెంట్ EV.. చిన్న సైజులో ఉన్నప్పటికీ రేంజ్, టెక్నాలజీ విషయంలో మాత్రం ఆకట్టుకునేలా ఉంది.
ఒక్క ఛార్జ్తో 259 కి.మీ
నిస్సాన్ పిక్సోలో 27.5 కిలోవాట్ల LFP బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. దీన్ని పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్ఠంగా 259 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది. నగరాల్లో రోజువారీ అవసరాలకు ఈ రేంజ్ ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నారు.
రెనాల్ట్తో కలిసి ఈ కారును అభివృద్ధి చేసిన నిస్సాన్.. డిజైన్ బాధ్యతలను చేపట్టింది. స్లోవేనియాలోని రెనాల్ట్ నోవో మెస్టో ప్లాంట్లో పిక్సోను తయారు చేయనున్నారు. 2027 ప్రారంభంలో యూరప్ మార్కెట్లలో డెలివరీలు మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
నగర రోడ్లకు పర్ఫెక్ట్ సైజ్
పిక్సో పొడవు 3,796 మి.మీ, వెడల్పు 1,790 మి.మీ, వీల్బేస్ 2,492 మి.మీగా ఉంది. దీని టర్నింగ్ సర్కిల్ 9.9 మీటర్లు. దీంతో ఇరుకైన నగర రోడ్లలోనూ, ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లోనూ సులభంగా మలుపులు తీసుకునేలా కారును రూపొందించారు.
క్యాబిన్లో నలుగురు ప్రయాణించవచ్చు. వెనుక సీట్లను అవసరానికి అనుగుణంగా ముందుకు, వెనక్కు సర్దుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. దీంతో ప్రయాణికుల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఇంటీరియర్ స్పేస్ను మార్చుకోవచ్చు.
చిన్న కారు.. ఫీచర్లు మాత్రం అదుర్స్!
పిక్సో సైజు చిన్నదే అయినా టెక్నాలజీ విషయంలో మాత్రం నిస్సాన్ పెద్దగా రాజీ పడలేదు. ఇందులో 7 అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, 10 అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి.
అంతేకాదు.. Google Built-in సేవలు, Google Gemini, Nissan యాప్, డ్రైవర్ను గుర్తించే Face ID వంటి ఫీచర్లు కూడా ఇందులో అందిస్తున్నారు.
భద్రత పరంగా కూడా పలు ADAS ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటిలో Adaptive Cruise Control, Lane Keeping System, Automated Emergency Braking, Hands-free Parking వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
28 నిమిషాల్లో 15-80 శాతం ఛార్జ్
నిస్సాన్ పిక్సోలో 60 కిలోవాట్ల గరిష్ఠ సామర్థ్యం కలిగిన ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ను ఉపయోగించారు. ఛార్జింగ్ విషయంలోనూ ఈ కారు ఆకట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
50 కిలోవాట్ల DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ద్వారా బ్యాటరీని 15 శాతం నుంచి 80 శాతం వరకు సుమారు 28 నిమిషాల్లో ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో ఎక్కువసేపు ఛార్జింగ్ కోసం వేచి ఉండాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.
అదనంగా 11 కిలోవాట్ల బైడైరెక్షనల్ AC ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంది. అంటే అవసరాన్ని బట్టి కారులోని బ్యాటరీ నుంచి ఇతర పరికరాలకు లేదా విద్యుత్ వ్యవస్థలకు పవర్ అందించే అవకాశం ఉంటుంది.
ధర ఎంతంటే..?
నిస్సాన్ పిక్సోను Wonder Purple, Gear Blue వంటి రంగుల్లో బ్లాక్ కలర్ డీటెయిల్స్తో అందించనుంది. అయితే ఈ చిన్న EV ధర విషయంలో మాత్రం కంపెనీ ఇంకా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.
ధరతో పాటు మార్కెట్ను బట్టి అందించే ఫీచర్లు, ముందస్తు బుకింగ్ వివరాలను 2026 డిసెంబర్ నుంచి వెల్లడిస్తామని నిస్సాన్ తెలిపింది. దీంతో ఈ చిన్న ఎలక్ట్రిక్ కారు ధర ఎంత ఉండబోతోందనే ఆసక్తి ఇప్పుడు మొదలైంది.