Hybrid SUVs: మార్కెట్లోకి రాబోతున్న 5 అదిరిపోయే హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీలు.. మైలేజ్ చూస్తే షాకవ్వాల్సిందే
Hybrid SUVs: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో హైబ్రిడ్ కార్లకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది.
Hybrid SUVs: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో హైబ్రిడ్ కార్లకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటివరకు పరిమిత ఆప్షన్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండగా, త్వరలోనే ఆ పరిస్థితి మారనుంది. ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థలు అద్భుతమైన మైలేజ్ ఇచ్చే ఏకంగా 5 కొత్త హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీలను భారతీయ రోడ్లపైకి తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. మీరు కూడా ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే బలమైన హైబ్రిడ్ కారు కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తే ఈ వివరాలు తెలుసుకోండి.
1. రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్
ప్రముఖ ఎస్యూవీ డస్టర్ను రెనాల్ట్ సంస్థ సరికొత్త ఈ-టెక్ స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో మళ్లీ భారత్కు తీసుకువస్తోంది. ఇందులో 1.8-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు 49bhp ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, 1.4 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ అమర్చారు. ఇది మొత్తంగా 160bhp పవర్ అందిస్తుంది. నగరాల్లో డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు దాదాపు 80 శాతం దూరం కేవలం ఎలక్ట్రిక్ మోడ్లోనే ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది. 2026 దీపావళి నాటికి మార్కెట్లోకి రావచ్చు.
2. నెక్స్ట్-జెన్ హ్యుందాయ్ క్రెటా
దేశంలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ క్రెటా కొత్త తరం మోడల్ 2027 ప్రారంభంలో లాంచ్ కానుంది. సరికొత్త కే3 ప్లాట్ఫారమ్పై తయారవుతున్న ఈ కారులో విశాలమైన కేబిన్ లభిస్తుంది. మొట్టమొదటిసారిగా ఇందులో 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో కూడిన స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్ ఇస్తున్నారు. ఈ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ ద్వారా లీటరుకు 25 కిలోమీటర్లకు పైగా అద్భుతమైన మైలేజ్ లభించే అవకాశం ఉంది.
3. మారుతి గ్రాండ్ విటారా ఫేస్లిఫ్ట్
మారుతి సుजुకీ పాపులర్ ఎస్యూవీ గ్రాండ్ విటారా ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను పండుగ సీజన్లో లాంచ్ చేయనుంది. ఈ కొత్త మోడల్లో ఆకర్షణీయమైన గ్రిల్, కొత్త బంపర్లు, అప్డేటెడ్ ఎల్ఈడీ లైట్లు ఇవ్వనున్నారు. ఇంటీరియర్లో 10.1-అంగుళాల పెద్ద టచ్స్క్రీన్, లెవెల్-2 ఏడీఏఎస్ భద్రతా ఫీచర్లు జోడించారు. ప్రస్తుతమున్న 1.5-లీటర్ మైల్డ్ అలాగే స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఇందులో యథావిధిగా కొనసాగుతాయి.
4. టయోటా హైరైడర్ 7-సీటర్
టయోటా సంస్థ హైరైడర్ కారును మరింత కొత్త హంగులతో మార్కెట్లోకి తెస్తోంది. ఇందులో కొత్త డిజైన్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, లెవెల్-2 ఏడీఏఎస్ ఫీచర్లు వస్తాయి. దీనితో పాటు ఎక్కువ వీల్బేస్ కలిగిన సరికొత్త 7-సీటర్ వెర్షన్ను కూడా ప్రవేశపెడుతున్నారు. హైరైడర్, ఇన్నోవా హైక్రాస్ మధ్య ఉండే ఈ కారులో అదే 1.5-లీటర్ స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ను ఈ-సీవీటీ గేర్ బాక్స్తో అందిస్తున్నారు.
5. మహీంద్రా ఎక్స్ యూవీ 7ఎక్స్ఓ హైబ్రిడ్
మహీంద్రా కంపెనీ తన తొలి స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీని మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి సిద్ధమైంది. ఎక్స్ యూవీ 7ఎక్స్ఓ ఆధారంగా తయారవుతున్న ఈ హైబ్రిడ్ కారు 2026 నవంబర్ నాటికి విడుదల కావచ్చు. ఇందులో 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్ ఇస్తారు. తక్కువ దూరాలు ఎలక్ట్రిక్ పవర్తో నడిచే ఈ సిస్టమ్ వల్ల ఇంధన ఆదా భారీగా జరుగుతుంది.