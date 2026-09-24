సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు.. సెప్టెంబర్ 27 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి లక్కీ టైమ్ మొదలైనట్లే
Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. గ్రహాలు రాశులు, నక్షత్రాలను మార్చినప్పుడు వాటి ప్రభావం వ్యక్తుల జీవితాలపై ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతుంటారు.
Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. గ్రహాలు రాశులు, నక్షత్రాలను మార్చినప్పుడు వాటి ప్రభావం వ్యక్తుల జీవితాలపై ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతుంటారు. సూర్యుడు సెప్టెంబర్ 27న అథం నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి కలిసిరానుంది.
సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు ఎందుకు ప్రత్యేకం?
సూర్యుడు ప్రతి నెలా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి మారుతాడు. రాశి మార్పుతో పాటు తన ప్రయాణంలో వివిధ నక్షత్రాల గుండా కూడా వెళ్తాడు. ప్రస్తుతం ఉత్తర నక్షత్రంలో ఉన్న సూర్యుడు సెప్టెంబర్ 27న అథం నక్షత్రంలోకి అడుగుపెడతాడు. ఈ మార్పు అక్టోబర్ 10 వరకు కొనసాగుతుంది. జ్యోతిష్య పరంగా సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసం, గౌరవం, అధికారం, ఉద్యోగం, నాయకత్వానికి సంబంధించిన అంశాలకు సూచకుడిగా భావిస్తారు. అందువల్ల అథం నక్షత్రంలో సూర్యుడి సంచారాన్ని కొన్ని రాశులకు ముఖ్యమైనదిగా జ్యోతిష్యులు పరిగణిస్తున్నారు.
మేష రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు
మేష రాశి వారికి ఈ కాలంలో పనుల్లో వేగం పెరిగే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య పండితులు అంటున్నారు. చాలాకాలంగా ప్రయత్నిస్తున్న కొన్ని విషయాల్లో ముందడుగు పడవచ్చు. వృత్తిపరంగా మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకునే సందర్భాలు రావచ్చు. గతంలో చేసిన పనికి తగిన గుర్తింపు దక్కే అవకాశం ఉంది.
ఆదాయాన్ని పెంచుకునేందుకు కొత్త మార్గాలపై దృష్టి పెట్టవచ్చు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త పరిచయాలు, ఒప్పందాలు ప్రయోజనం చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. నిలిచిపోయిన పనులను తిరిగి ప్రారంభించేందుకు కూడా పరిస్థితులు అనుకూలించవచ్చు. కుటుంబంలో చిన్నచిన్న అపార్థాలు ఉంటే చర్చల ద్వారా వాటిని పరిష్కరించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దంపతుల మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరగవచ్చని పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు.
వృషభ రాశికి ఆర్థికంగా అనుకూల సమయం
వృషభ రాశి వారికి సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారం ఆర్థిక విషయాల్లో సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపవచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అనుకోని మార్గాల ద్వారా డబ్బు వచ్చే అవకాశాలు కనిపించవచ్చు. అదనపు ఆదాయం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించే అవకాశం ఉంది. గతంలో పూర్తి కాకుండా ఉన్న కొన్ని కోరికలను నెరవేర్చుకునే పరిస్థితి రావచ్చు.
ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు అందుబాటులోకి రావచ్చు. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా అదనపు బాధ్యతలు దక్కవచ్చు. పనితీరుకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందే అవకాశం ఉంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడవచ్చు. ఇంటికి అవసరమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేయడం లేదా సౌకర్యాలను పెంచుకోవడంపై ఆసక్తి చూపవచ్చు.
సింహ రాశి వారికి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం
సూర్యుడే సింహ రాశికి అధిపతి కావడంతో ఈ నక్షత్ర మార్పు ఈ రాశి వారికి ప్రత్యేకంగా ఉండవచ్చని జ్యోతిష్య నమ్మకం. కొంతకాలంగా పరిష్కారం కాకుండా ఉన్న సమస్యలకు మార్గం కనిపించవచ్చు. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో ప్రయోజనం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పెట్టుబడులు పెట్టే విషయంలో కూడా పరిస్థితులను పరిశీలించి ముందుకు సాగవచ్చు.
కుటుంబంతో కలిసి శుభకార్యాలు లేదా ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంట్లో ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొనవచ్చు. వివాహం కానివారికి సంబంధం కుదిరే సూచనలు కనిపించవచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. వివాహితుల మధ్య అనుబంధం మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యపరంగా కూడా రోజువారీ అలవాట్లపై శ్రద్ధ పెంచుకోవడం ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు.
వృశ్చిక రాశికి ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సమయంలో వృత్తి, ఆర్థిక అంశాల్లో మార్పులు కనిపించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ఉద్యోగులకు వేతన పెంపు, కొత్త బాధ్యతలు లేదా కెరీర్లో ముందుకు వెళ్లే అవకాశాలు రావచ్చు. ఎక్కడైనా డబ్బు నిలిచిపోయి ఉంటే అది తిరిగి చేతికి అందే అవకాశం ఉందని అంచనా. వ్యాపారులకు కొత్త ఒప్పందాలు, లావాదేవీలు కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించాలనుకునేవారు అందుకు సంబంధించిన ప్రణాళికలు రూపొందించవచ్చు. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపార పనుల కోసం విదేశీ ప్రయాణానికి సంబంధించిన అవకాశాలు కూడా రావచ్చు. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో పిల్లలకు సంబంధించిన శుభవార్తలు వినే అవకాశం కూడా ఉందని చెబుతున్నారు.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న అంశాలు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలోని సంప్రదాయ నమ్మకాలు, అంచనాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.