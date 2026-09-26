Shukraditya Rajyoga 2026 Effect: అక్టోబర్ 17 నుంచి శుక్రాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఊహించని జాక్పాట్!
Shukraditya Rajyoga 2026 Effect: అక్టోబర్ 17న సూర్యుడు, శుక్రుడి కలయికతో శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడనుంది. ఈ ప్రభావంతో 4 రాశులకు అనుకూల ఫలితాలు ఉండొచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
Shukraditya Rajyoga 2026 Effect: గ్రహాల సంచారం జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశం. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 17న జరగబోయే గ్రహాల కలయిక కారణంగా శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడనుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రభావం నవంబర్ 6 వరకు కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు తంజావురి నాగరాజు శర్మ తెలిపారు.
అక్టోబర్ 17న సూర్యుడు కన్యా రాశి నుంచి తులా రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఇప్పటికే తులా రాశిలో శుక్రుడు ఉండటంతో అక్కడ సూర్యుడు, శుక్రుడి కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు గ్రహాల కలయికనే శుక్రాదిత్య రాజయోగంగా పరిగణిస్తారు.
సూర్యుడు, శుక్రుడి కలయికతో ఏం జరుగుతుంది?
జ్యోతిష్య ప్రకారం సూర్యుడు హోదా, ప్రతిష్ట, నాయకత్వం, ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. మరోవైపు శుక్రుడు సంపద, సౌకర్యాలు, ఆనందం, శ్రేయస్సుకు కారకుడిగా చెబుతారు.
ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలవడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, ఉద్యోగ పరంగా, వ్యాపార పరంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గత కొంతకాలంగా ఎదురవుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు తగ్గడంతో పాటు కొత్త అవకాశాలు కూడా రావచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
అయితే ఈ రాజయోగం ప్రభావం అన్ని రాశులపై ఒకేలా ఉండదు. ముఖ్యంగా ఈ నాలుగు రాశులకు అనుకూల ఫలితాలు ఉండొచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
తులా రాశి
శుక్రాదిత్య రాజయోగం ప్రభావం తులా రాశివారిపై ప్రత్యేకంగా ఉండొచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఉన్నతాధికారుల నుంచి సహకారం లభించడంతో పాటు కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పదోన్నతి లేదా కీలకమైన మార్పులు చోటుచేసుకోవచ్చు.
వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడి, అవి భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా కూడా గతంతో పోలిస్తే మెరుగైన పరిస్థితులు కనిపించవచ్చని జ్యోతిష్యులు పేర్కొంటున్నారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశివారికి ఈ కాలం ఆర్థికంగా, కుటుంబపరంగా అనుకూలంగా ఉండొచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడటంతో పాటు సౌకర్యాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధించడంతో పాటు చేసిన కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభించవచ్చు. వ్యాపారులకు కూడా లాభదాయకమైన అవకాశాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. గతంలో ఉన్న ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు క్రమంగా తగ్గి పరిస్థితులు మెరుగుపడొచ్చని జ్యోతిష్యులు అంటున్నారు.
మేష రాశి
శుక్రాదిత్య రాజయోగం మేష రాశివారికి వృత్తిపరంగా కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉండటంతో పాటు కెరీర్లో కీలకమైన మార్పులు చోటుచేసుకోవచ్చు.
వ్యాపారంలోనూ పురోగతి కనిపించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడటంతో పాటు డబ్బుకు సంబంధించిన కొన్ని నిర్ణయాలు అనుకూల ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశివారికి కూడా ఈ రాజయోగం ఆర్థికంగా కలిసి రావచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కనిపించడంతో పాటు ఉద్యోగంలో అదనపు బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది.
వ్యాపారులకు కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశాలు ఉండగా, గతంలో నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు పేర్కొంటున్నారు. ఆర్థికంగా కొంతకాలంగా ఎదురవుతున్న సమస్యలకు కూడా ఉపశమనం లభించవచ్చని చెబుతున్నారు.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న ఫలితాలు జ్యోతిష్యుల అభిప్రాయాలు, జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ఆధారంగా చెప్పబడినవి. వీటిని శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైన ఫలితాలుగా పరిగణించరాదు.