Astrology: ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త సుమా.! ఈ 4 రాశుల వారు అలర్ట్గా ఉండాలి
Astrology: జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం కేతువు నక్షత్ర మార్పు వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని కొత్త పరిణామాలకు కారణమవుతుందని భావిస్తారు.
Astrology: జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం కేతువు నక్షత్ర మార్పు వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని కొత్త పరిణామాలకు కారణమవుతుందని భావిస్తారు. 2026 అక్టోబర్ 3న కేతువు సింహ రాశిలోని మఘా నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఇబ్బందికర పరిస్థితులు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు.
కేతువు.. మఘా నక్షత్ర గోచారం ఎందుకు ప్రత్యేకం?
వేద జ్యోతిష్య సంప్రదాయంలో కేతువును వైరాగ్యం, ఆధ్యాత్మిక చింతన, అంతర్ముఖత్వం, అనూహ్య పరిణామాలకు సూచకంగా పరిగణిస్తారు. మఘా నక్షత్రానికి పూర్వీకులు, వంశపారంపర్యం, గౌరవం, సంప్రదాయాలు, అధికార భావనతో సంబంధం ఉందని చెబుతారు. అక్టోబర్ 3న కేతువు మఘా మొదటి పాదంలోకి అడుగుపెట్టనున్న నేపథ్యంలో ఈ అంశాలు మరింత ప్రాధాన్యం పొందవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్వాసం చెబుతోంది. మఘా మొదటి పాదం మేష నవాంశానికి చెందినదిగా జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చెబుతారు. దీంతో నిర్ణయాలు తీసుకునే విధానం, వ్యక్తిగత ప్రవర్తన, కుటుంబ సంబంధాల్లో స్పందించే తీరు వంటి అంశాల్లో మార్పులు కనిపించవచ్చని భావిస్తారు.
వృషభ రాశి వారు.. ఇల్లు, ఆస్తి విషయాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు
వృషభ రాశికి కేతువు నాలుగో స్థానంలో ప్రభావం చూపనున్నట్లు జ్యోతిష్య పద్ధతిలో పరిగణిస్తారు. నాలుగో స్థానం ఇల్లు, కుటుంబ వాతావరణం, తల్లి, వాహనాలు, ఆస్తులు, మనశ్శాంతికి సంబంధించినదిగా భావిస్తారు. అందువల్ల ఈ సమయంలో ఇంటి విషయాల్లో కొంత అసంతృప్తి లేదా భావోద్వేగ దూరం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని చెబుతారు.
చాలాకాలంగా పరిష్కారం కాని ఆస్తి వ్యవహారాలు మరోసారి ముందుకు రావచ్చు. ఇల్లు కొనడం, అమ్మడం, స్థలం మార్చడం లేదా పెద్ద మొత్తంలో ఆస్తిపై పెట్టుబడి పెట్టడం వంటి నిర్ణయాల్లో తొందరపడకుండా అన్ని అంశాలను పరిశీలించడం మంచిది. వాహనం నడిపేటప్పుడు కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని సూచిస్తారు. కుటుంబంలో పెద్దలతో సన్నిహితంగా ఉండటం, వారి మాటలను గౌరవించడం మంచిదని జ్యోతిష్య నమ్మకం. పూర్వీకులను గుర్తుచేసుకోవడం, అన్నదానం లేదా అవసరమైన వారికి నీరు అందించడం వంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
కర్కాటక రాశి.. డబ్బు, మాట విషయంలో నియంత్రణ అవసరం
కర్కాటక రాశికి కేతువు రెండో స్థానానికి సంబంధించిన ప్రభావాన్ని చూపుతాడని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ స్థానం కుటుంబ బంధాలు, సంపద, పొదుపు, ఆహారం, మాటతీరు వంటి అంశాలతో ముడిపడి ఉంటుంది. అందువల్ల ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనవసరమైన ఒత్తిడి లేదా ఊహించని ఖర్చులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని భావిస్తారు.
చేతిలోకి వచ్చిన డబ్బును వెంటనే ఖర్చు చేయకుండా ముందుగానే బడ్జెట్ సిద్ధం చేసుకోవడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు లేదా అప్పులకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆవేశానికి లోనుకాకుండా నెమ్మదిగా స్పందించడం మంచిది. చిన్న మాట కూడా పెద్ద అపార్థానికి దారితీయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవసరంలో ఉన్నవారికి ఆహారం ఇవ్వడం, సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం, శ్రీరామ నామస్మరణ చేయడం వంటి ఆధ్యాత్మిక పరిహారాలను కొందరు జ్యోతిష్యులు సూచిస్తారు.
సింహ రాశి.. ఆలోచనలు, వ్యక్తిగత నిర్ణయాల్లో మార్పులు
కేతువు ప్రస్తుతం సింహ రాశిలోనే సంచరిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అదే రాశిలోని మఘా నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి మారడం వల్ల సింహ రాశివారికి ఈ గోచారాన్ని ప్రత్యేకంగా పరిగణిస్తారు. వ్యక్తిత్వం, స్వీయ నిర్ణయాలు, భవిష్యత్ దిశ వంటి విషయాల్లో కొత్త ఆలోచనలు కలగవచ్చని చెబుతారు. ఒక పని విషయంలో ఉత్సాహంగా ముందుకు వెళ్లిన తర్వాతే దానిపై ఆసక్తి తగ్గడం లేదా నిర్ణయాన్ని మార్చుకోవాలనే భావన రావచ్చని జ్యోతిష్య అంచనా. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు సమయం కేటాయించడం, ఉదయం సూర్యుడికి అర్ఘ్యం ఇవ్వడం, ఆదివారం గోధుమలు లేదా బెల్లం దానం చేయడం వంటి పరిహారాలను జ్యోతిష్య సంప్రదాయంలో సూచిస్తారు.
కన్య రాశి.. ఖర్చులు, నిద్ర విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు
కన్య రాశికి కేతువు పన్నెండో స్థానంలో ఉన్నట్లు జ్యోతిష్య పరంగా పరిగణిస్తారు. ఈ స్థానం ఖర్చులు, విదేశీ సంబంధాలు, దూర ప్రయాణాలు, ఏకాంతం, నిద్ర వంటి అంశాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. దీంతో ఈ సమయంలో ఊహించని ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు వెంటనే వచ్చే లాభాలపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టకుండా రిస్క్, కాలవ్యవధి వంటి అంశాలను పరిశీలించాలి. విదేశాలకు వెళ్లడం లేదా దూర ప్రాంతాల్లో ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వంటి విషయాల్లో పూర్తి సమాచారం సేకరించిన తర్వాతే ముందుకు వెళ్లడం మంచిది. అలాగే పని ఒత్తిడి కారణంగా నిద్ర, విశ్రాంతిని పక్కన పెట్టకూడదు. మంగళవారం హనుమంతుడిని ప్రార్థించడం, బెల్లం-శనగలు సమర్పించడం, అవసరమైన వారికి భోజనం అందించడం వంటి పరిహారాలను జ్యోతిష్య విశ్వాసాల్లో సూచిస్తారు.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న విషయాలను ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న వివరాలు, పలువురు పండితుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.